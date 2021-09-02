Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da R.Y.'nin otomobilindeki, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti. R.Y., yanındaki arkadaşıyla otomobilini park edip ayrıldı. Şüpheliler, sert cisimle R.Y.'nin otomobilinin camını kırarak, içinde 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-02 12:35:00



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