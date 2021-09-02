Akşehir’deki 9 okulun yeni binalarının inşaatı sürüyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde deprem tahkikleri sonucunda yıkımına karar verilerek yıkılan 9 okulun yeni okul binalarının yapımı hızla devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni yapılan okul binalarını ziyaret ederek inşaat yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akkaya’nın inşaat incelemelerine İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ile Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük’te eşlik etti. Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Nasreddin Hoca İlkokulu ve Mehmet Türkmen İlkokulu yeni binalarının inşaatlarını inceleyen Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, “Şu anda Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu’ndayız. Daha önceden yapılan deprem tahkikleri sonucunda, Akşehir’imizdeki 11 tane okulumuzun yıkım kararı vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşehrimiz Murat Kurum Beyefendiye konuyu iletmiştik, sağ olsun onun da gayretleriyle, yine Milli Eğitim Bakanımızın gayretleriyle, Konya İl Milli Eğitim ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün gayretleri ve konuyu da Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey, bizim ve ilçe başkanlığımızın takipleriyle TOKİ kapsamına aldırdık. Bu 9 tane okulumuzu TOKİ Başkanlığı yapıyor. Şu anda inşaatında bulunduğumuz okulumuzda bunlardan birisi ve 24 derslikli bir okulumuz. Akşehir’imizdeki en kalabalık öğrenci sayısı olan okullarımızın başında geliyor. Hızlı bir şekilde inşaatlar devam ediyor. Bu deprem tahkikleri sonucunda yine birçok okulumuzun da güçlendirme ihtiyacı olmuştu. Onlar da yine Akşehir Belediyemizin de desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığımız yatırım programı kapsamında, çok şükür tamamlandı. Bu pandemi döneminde tabiri caizse krizi fırsata çevirerek o okul binalarımız artık öğrenime açık hale getirildi. İnşallah bu süreçte bu yenilenmesi gereken, yıkım kararı alınan okullarımızda yenilenmiş olacak” diye konuştu.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu da, okul binalarının hızlı bir şekilde yapılmasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın büyük emekleri olduğuna değinerek, “Akşehir’imizde deprem güvenliği nedeniyle, 11 okulumuz yıkılmıştır. 18 okulumuzda güçlendirmeye girmiştir. Güçlendirmeler bir okulumuz dışında tamamlanmıştır. 9 okul binamızın da temeli atılmıştır. Bu işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine de Akşehir Belediye Başkanımızın çok hizmetleri vardır. Gerçekten yola terkler olsun, arsalarda kamulaştırma olsun, Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkmada, arsa problemlerinin çözümünde olsun bize çok yardımcı olmuşlardır. Hem Belediye Başkanımız, hem Fen İşleri Müdürümüz ve İmar Müdürümüz her zaman yanımızda yer almışlardır. Ben hayırlı olsun diyorum, öğrencilerimiz çok daha iyi şartlarda eğitim öğretimlerini sürdürecektir” dedi.

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