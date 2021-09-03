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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıl gelmediği köyüne evini ve bahçesini kurarak geri dönüş yaptı

İHA

40 yıl gelmediği köyüne evini ve bahçesini kurarak geri dönüş yaptı

Küçük yaşlarda çalışmak için ailesiyle Konya’ya taşınarak 40 yıl boyunca inşaat işinde çalışan Mehmet Akbulut, 4 ay önce köyüne geri dönüş yaparak kendi evini yapıp, bahçesinde çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı.
Konya’nın bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi'nden 1978 yılında çalışmak için Konya’ya gelen Mehmet Akbulut, marangozlar sanayinde işe başladı. Askerlik yılına kadar burada çalışan Akbulut, askerden geldikten sonra inşaat işine yöneldi. Yaklaşık 10 yıl boyunca bir firmada işçi olarak çalışan Mehmet Akbulut, daha sonra kendi işini yapmaya karar vererek Konya ve çevre ilçelerinde inşaat üzerine çeşitli çalışmaların ardından yap sat ve anahtar teslimatlı işlere yöneldi. 57 yaşındaki Mehmet Akbulut, çocuklarını da kendi işini öğrettikten sonra şehir hayatından uzaklaşmaya karar verdi. Doğduğu memleketi olan Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi'ne geri dönen Mehmet Akbulut, burada arsasını aldı. Arsa üzerine ilk olarak evini yapan Akbulut, daha sonra kendi tüketeceği ürünlerin ekimini yaptı.

“Ben buraya yaklaşık 40 yıldır gelmiyorum”
Yoğun çalışma hayatının ardından böyle bir karar aldığını anlatan Akbulut, “Konya’da yıllardır inşaatla uğraşıyorum. Çocuklar anneleriyle beni buraya gönderdi. Git köye dediler ben de geldim. Tarla aldım bahçeye bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Burada doğup büyüdüğüm için ziraat işlerine yöneldim. Bağ bahçe işlerini de seviyorum bunun için buraya gelerek kendim üretim yapacağım. Biraz arazi aldım ev yaptım bahçe yaptım burada çilek yetiştirmeye çalışıyorum. Ben buraya yaklaşık 40 yıldır gelmiyorum. Burada çok değişiklik olmuş” dedi.

"Kendi ürününü ekip yetiştirmek herkese nasip olmaz”
Kentten köylerine dönmek isteyen başta gençler olmak üzere gençlere seslenen Mehmet Akbulut, “Ben burada genel olarak 12 saat kadar inşaatla uğraşıyorum daha sonra bağ giderim bahçeye çıkarım burada ne yetiştiririm ekerim diye buradaki komşularla istişare ederiz. Dönüş yapmak isteyenlerin hepsine destek olmaya çalışayım. Ben bu kişilerin dönmelerini isterim. Kendi ürününü ekip yetiştirmek herkese nasip olmaz. Yani bir şeyi yetiştirir emeğin olduğu zaman o senin için daha kıymetli olur” şeklinde konuştu.

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