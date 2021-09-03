İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Süper Lig´de yeni sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor, bu başarını sürdürmek istiyor.

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan yeşilbeyazlı ekip günde iki antrenmanla Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanlara milli takımlarda bulunan Abdülkerim Bardakçı, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Sokol Cikalleshi, Endri Çekici, Nejc Skubic, Zymer Bytyqi katılmadı. Yeşil-beyazlı takımın sabah antrenmanları topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve koşu çalışmasıyla devam edip, çift kala maçla sona erdi. Akşam antrenmanları ise iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Isınma hareketlerinden detay

Pas çalışması

Çift kale maçtan detaylar DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-03 10:21:58



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