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Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı"

İHA

Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Ağustos ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı yaptığı açıklamada, “TİM’in açıklamış olduğu verilere göre Türkiye ihracatı, Ağustos ayında yüzde 51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçmiştir. Konya, 2021 yılının ilk sekiz ayında 2 bin 500’ün üzerinde ihracatçı firması ile yüzde 46,51 oranında, Ağustos ayında ise yüzde 64.98’lik artışla ihracatta tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Türkiye’nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,49 oranında yükselterek, 1 milyar 943 milyon dolar ihracat rakamı ile yıllık bazda en çok ihracat yapan iller sıralamasında 10’uncu sıraya yükselmiştir. Ülkemiz ve şehrimiz, 2021 yılının geri kalanında daha da hızlı bir ivme yakalayarak, İhracat artışını sürdürecek ve ekonomimiz daha da canlanacaktır. Her yıl ülke ekonomisine ciddi katkı veren Konya, iller arasındaki sıralamasında ilk 5’e girecektir. Bunun için ülkesi ve şehri için canını dişine takarak durmadan ve yorulmadan çalışan, tüm sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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