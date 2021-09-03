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Konya’da ““Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” adlı söyleşi düzenlendi

İHA

Konya’da ““Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” adlı söyleşi düzenlendi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğiyle “Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” konulu bir söyleşi programı gerçekleştirildi.
Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ile Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğiyle “Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” adlı bir söyleşi programı düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin’in konuşmacı olduğu ve Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde yapılan programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Demirel, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuccu ile Konya’da faaliyet gösteren basınyayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruyacak birçok proje yürütüyoruz”
Programın açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bağımlılıkla mücadele ve bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların toplumsal hayata uyumu noktasında Karatay Belediyesi olarak gerek üniversiteler, gerekse de birçok kamu kurum ve kuruluşlarla ortak protokoller hazırladıklarını vurguladı. Başkan Hasan Kılca, “Bağımlılık, sadece Türkiye’nin veya şehrimizin değil tüm dünyanın genel bir masala ve bütün insanlığın geleceğini tehdit eden ciddi bir problem. Karatay Belediyesi olarak bizler de özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ederek bu mücadelenin gerek kültürel, gerek sosyal gerekse de ekonomik ayağını kapsayan birçok çalışma yürütüyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizi spora yönlendirecek projeler yürütüyoruz. Yaz Spor Okulları programları yapıyoruz, bütün okullarımıza halı sahalar kazandırıyoruz, yazın çocuklarımız için kamplar düzenliyoruz. Yine Kent Konseyimiz gençlerimize yönelik birçok program yapıyor. Yine belediye olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İŞKUR işbirliğiyle kültürümüzde yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan hasır ve sepet dokumacılığı sanatını Karatay’daki bir mahallemizde yeniden canlandırdık. Sadece bu projemiz bile aslında bağımlılıkla mücadelede bizler için önemli bir başarı hikayesi olarak görülebilir. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik olarak verdiğimiz kurslar neticesinde üretilen sepetler birçok yerden talep gördü ve şu an bu taleplere yetişemiyoruz. Bu vatandaşlarımız para kazanınca başka yerlere sapmıyorlar. Ancak öncelikle bağımlılığı önleyici tedbirlere önem vermeliyiz. Çünkü bir insanın bağımlı olmasından sonra bu yolda verilen mücadele çok daha zor oluyor. Onun için eğitim ve gençlerimizin geleceğini olumlu etkileyecek çalışmalarla bu mücadeleye katkı verebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda eğitim camiamıza, anne ve babalara da büyük görevler düşüyor” dedi.

“Bağımlılıkla mücadelede medyada bazı kriterlerin olması gerektiğine inanıyoruz”
Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Demirel de, programın düzenlenmesinde emekleri bulunan Karatay Belediyesi’ne teşekkür ederek programın verimli geçmesi temennisinde bulundu. Mehmet Demirel, şunları kaydetti: “Günümüzde gençlerimiz ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Bu bağlamda basının yaptığı haberleri ve yayınları çok önemsiyoruz. Yapılan haberler, kullanılan dil ve yayınlarda hassas davranmak ve bu kapsamda bazı kriterlerin olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler de Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak şehrimizde önemli bir gayretin içerisindeyiz. Mesele Karatay olunca hep birlikte hareket ediyoruz. Bu vesileyle bu programda ve mücadelemizde her zaman yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum.”

“Bağımlılıkla mücadele ve toplumsal bilincin oluşması adına medyaya büyük sorumluluklar düşüyor”
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin, bağımlılığın genel anlamda özenti, çevre veya hayatındaki psikolojik nedenlerle başladığına vurgu yaptı. Bağımlılığın önüne geçmek ve bu mücadelede toplumsal bir bilincin oluşabilmesi için medyaya büyük görevler düştüğüne vurgu yapan Fatih Hilmi Çetin, “Basının bu konudaki en önemli rolü, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili toplumsal algıyı yeniden topluma iletmektir. Ama bundan da önemlisi basının inşa etme rolü var. Toplumun bir konuyu nasıl algılayacağına dair basın ve diğer ilişkili kurumlar bu inşayı yapabiliyor. Bağımlılıkta bu konu çok daha önemli çünkü toplum, bağımlı bireyi dışlayabilir, ötekileştirebilir veya kendi sorunu değilmiş gibi davranabilir ama basın bu konuda üzerine düşeni yaparsa toplum bu bağımlılığı bir hastalık olarak görüp bu hastalığın atlatılabilmesi için mücadele eder veya bu mücadele katkı verir. Bu konuda ortak bir dil oluşturmak gerekiyor. Bağımlılıkla mücadeleden başarıyla çıkmış gençlerin hayat hikayelerine yer vermek, bu mücadeleye devam eden gençlerimiz için de umut ışığı olacaktır. Yine bu mücadeleyi veren kişilerin isimleri veya yüzleri medyada neredeyse hiç gizlenmeden veriliyor. Bu kişilerin gelecekteki hayatını da olumsuz etkiliyor. Tabii sadece medya değil, toplumun önünde olan insanların özellikle de sanatçıların da bağımlılık yapan maddelerle ilgili söylemlerinde, eylemlerinde ve ortaya çıkardığı eserlerinde çok dikkatli olması gerekiyor. Yine ana haber bültenlerinde yakalanan maddenin piyasa değerinden söz edilmemesi gerekiyor veya bu kişilerle ilgili haberlerde lüks ve macera dolu bir hayatının olduğu ile ilgilenilmemeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerimizin dikkatini çekecek veya özendirecek bu tür bilgilerden kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin’in sunumunun ardından programa katılan basınyayın kuruluşlarının temsilcileri, merak ettiği konularda Çetin’e sorular sorarak fikir alışverişinde bulundu.

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