Konya'da “Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yarınlara aktarılması için bu yıl ikincisi düzenlenen “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin yaşatılması için önem verdikleri yarışmada birbirinden güzel eserleri ortaya çıkartan fotoğraf sanatçılarını kutlayarak, dereceye girenleri tebrik etti. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mustafa Alpözen birinci, Mahmut Uçaroğlu ikinci, Ahmet Turan Kural da üçüncü oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye “ustalardanmiras.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

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