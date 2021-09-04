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Konya'da “Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

İHA

Konya'da “Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yarınlara aktarılması için bu yıl ikincisi düzenlenen “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin yaşatılması için önem verdikleri yarışmada birbirinden güzel eserleri ortaya çıkartan fotoğraf sanatçılarını kutlayarak, dereceye girenleri tebrik etti. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mustafa Alpözen birinci, Mahmut Uçaroğlu ikinci, Ahmet Turan Kural da üçüncü oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye “ustalardanmiras.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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