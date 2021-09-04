Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Çalışmalara ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 17.00’da oynanacak hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.