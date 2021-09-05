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Konya Ovası'nda üzüm hasadı başladı Bağ bozumu yapılan üzümler hem kurutularak hem de pekmez yapılarak pazara sunuluyor

İHA

Konya Ovası'nda üzüm hasadı başladı Bağ bozumu yapılan üzümler hem kurutularak hem de pekmez yapılarak pazara sunuluyor

Konya’nın Bozkır ilçesinde bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat başladı. Bağından tek tek toplanan üzümler, hem kurutularak hem de pekmez olarak pazara sunuluyor.
Türkiye genelinde 4 milyon 100 bin tonluk bir üzüm üretim kapasitesi bulunuyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da özellikle son yıllarda artan üzüm üretim kapasitesi ise yaklaşık 100 bin ton. Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilerin üzüm mesaisi bahar aylarında budama işlemi ile başladı. Detaylı bir bakımı yapılan üzüm bağlarının daha sonraki aylarda ise yaprakları toplandı. Zararlı bitki ve böceklere karşı kullanılan ilaçlar atılarak üzümlerin daha verimli ve kaliteli üremesi sağlandı. Her yıl eylül aylarının ilk haftasında bağ bozumu yapan çiftçiler, bu yıl da bağ bozumuna başladı.
İlçedeki evinden çocukları ve kardeşleriyle birlikte Hamzalar Mahallesi'nde bulunan bağ bahçesine gelen Mehmet Çimen, 600 fidanlık bahçesindeki üzümleri hasat etmeye başladı.

“Kurutmaya bıraktığımız üzümler bir 2 hafta sergide bekler”
Ailesi ve kardeşleriyle babasından kalan bağları çoğaltarak üzüm üretimine devam eden Mehmet Çimen, “Kendim Hamzalar Mahallesi'nin dışında 50 kilometre uzaklıkta oturmaktayım. Hamzalar'da boş zamanlarımızda gelip yaklaşık 600’e yakın bir üzüm bağımız var, onların bakımına geliriz. İlk başladığımızda baharın budamakla onları, ilaçlamakla ve daha sonra ilaç zamanlarını takip ederek, şu anda mevsim olarak üzüm mahsulünü kesmek için buradayız. Burada genelde kurutarak ve pekmez olacak üzümleri de ayırıyoruz. Şu andaki yaptığımız iş üzümleri çubuklardan keserek özel kurutma dediğimiz işlem.
Yere sergilediğimiz naylonların üzerine üzümleri sererek yaklaşık 12 hafta kurutmaya gayret ediyoruz. Kuruttuktan sonra yine kendi aramızda temizliğini yaparak müşteri bulduğumuz zaman satıyoruz” dedi.
Zaman buldukça bahçesindeki üzümlerin daha kaliteli ve verimli olması için çabaladığını aktaran Çimen, “Pekmez zamanı geldiği zaman da yine aynı şekilde pekmez yapım olaylarında yapılarak pekmez üretip, yine vatandaşlara satıma hazır hale getiriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımıza ve devletimize bir katkı, bir üretim üzerinde bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

"İlçe tarımlardaki mühendislerimiz gelerek bizlere ilaç tariflerini yapabilirler"
İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine seslenen Çimen, “Devlet, üretimlerimizde bu ilçe tarımlardaki mühendislerimiz gelerek bizlere ilaç tariflerini yapabilirler. Hangi ilaçları kullanmamızı tarif edebilirler veya buralarda ne gibi olaylar yapılabilir bunları anlatabilirler. Biz silkme deriz, yani çiçek zamanından sonra üzüme bağlama sırasında kaybediyoruz. Bu çiçek boşa gidiyor, kirişleme dediğimiz kuş üzümü haline dönüyor, yani burada ne gibi ilaç kullanılabilir. Onun çaresini bulmak, o konuda bizi bilgilendirme yapmalarını isteriz” dedi.
Üzüm üretimini severek yaptığını ve bunu sürekli olarak yapmak istediğini söyleyen Çimen, “Biz burayı devam ettirmek istiyoruz, bağların sayılarını artırmak istiyoruz ve üretim noktasında biz bunu daha fazla yapmaya çalışıyoruz. En önemli olan bizim hedef kaynağımız evimize bir su, evimize bir elektrik. Bağın yanına yaptığımız evin yaklaşık 1 buçuk kilometre yakın bir yere trafo geldi. Biz kendi bağımızın yanına yaptığımız bu evin ihtiyaçlarını bitirmek istiyoruz” dedi.

“Üzüm bağlarımıza destek çıkarlarsa daha çok üretim olur”
Tarlada toplanan üzümleri pekmez yaparak mahalleye ve çevre ilçelere satan Aslı Topçu da, üretilen ürünlerdeki tek eksiğin pazar olduğunu söyledi. Topçu, “Bu pekmezleri 56 saat kaynatıyoruz kesintisiz. Pazarımız yok, eş dost tanıdığımız çevremiz var. Zaten pazara bile çıkarmaya gerek kalmıyor. Müşterimiz hazır zaten, gören ayrılamıyor pekmezden. O yüzden çarşıya, pazara çıkarmaya bile gerek kalmıyor. Üzüm bağlarımıza destek çıkarlarsa yani ağaçlarımıza, üzüm bağlarımıza destek çıkarlarsa tabii daha çok üretim olur. İnsanlarımız, gençlerimiz, hele hele gençlerimiz her şeye açık, tabii desteklerini bekleriz devlet büyüklerimizin. Hele burası kırsal alan yani desteklerini bekleriz” şeklinde konuştu.

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