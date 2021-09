Başkan Altay, Ereğli’de vatandaşlarla buluştu, yatırımları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Ereğli’de vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek ilçedeki yatırımları inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla buluştu, ilçede devam eden yatırımları inceledi. Ereğli ziyareti kapsamında ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışma Ofisi’nde ilçe yatırımlarının değerlendirildiği bir toplantı yapan Başkan Altay, daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Karşılaştığı çocuklarla da sohbet eden Başkan Altay, onlara hediyeler dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Alhan Mahalle yolunda incelemelerde de bulunan Başkan Altay, sorumluluk alanlarında bulunan yolların genişliklerini artırarak, merkez standardına getirdiklerini söyledi.



Ereğli sadece bu yıl 53 milyon liralık yatırım alacak

İlçelerin standardını Büyükşehir standardına getirmek için sahada yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, Ereğli’de bu yıl 23 milyon lirası KOSKİ’nin, 30 milyon lirası da Büyükşehir Belediyesi’nin olmak üzere toplamda 53 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Altay, “KOSKİ’miz özellikle Cinler ve Çömlekçi mahallelerinde 22 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedi. Büyükşehir olarak şu an itibariyle 30 kilometrelik yol planlaması yapmıştık, 16 kilometresi tamamlandı, geri kalan bölümde de yoğun şekilde çalışıyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yolların hem genişliklerini artırıyor hem de merkez standardına getiriyoruz” diye konuştu.



"Söz verdiğimiz 100 bin metrekare parkeyi bu yıl tamamlayacağız"

Özellikle ilçe merkezi dışındaki mahallelerde daha önce 100 bin metrekare parke sözü verdiklerini, şu ana kadar 10 mahalleyi tamamladıklarını ve 10 mahallede de yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Altay, “İnşallah sözümüzü yerine getirerek 100 bin metrekare parkeyi de bu yıl tamamlamış olacağız. Yine ilçemize sözünü verdiğimiz yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesini inşallah Ekim’in ilk yarısında yaparak, bu yıl içinde yarım olimpik yüzme havuzuna da başlamayı arzu ediyoruz” dedi.



"Ereğlimizin tamamında çalışıyoruz"

Başkan Altay, Ereğli’nin Konya’nın ana giriş noktalarından birisi olduğunu hatırlatarak, "Ereğli’nin kuzey ve güney girişlerindeki refüjleri karayollarından devraldık ve bir hat olarak refüjlerin düzenlemesini Eylül’ün ilk haftasında ihalesini yaparak; Ereğli’ye yakışır, gelenlerin Konya’ya ve Ereğli’ye geldiğini hissedecekleri bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yeni hal ve kamyon garajıyla ilgili planlama süreçleri devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda 5 binlik planlarını yapıyoruz. Bir taraftan hal esnafımızla, bir taraftan kamyoncu esnafımızla görüşerek yeni projelerimizi şekillendirdik. İnşallah yıl tamamlandığında Ereğli’mize 53 milyon liralık hizmeti kazandırmış olacağız. Ereğli’mizin tamamında gece gündüz demeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Altay, Ereğli'de domates hasadına da katıldı

Başkan Altay, Aşıklar Mahallesi’nde 90 dekarlık domates tarlasını da ziyaret ederek, işçilerle birlikte domates hasadına katıldı. Konya Ovası’nın her yerinde farklı bir üretimin olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Domates hasadına şahitlik ettik. Çalışanlarımıza yardım ettik. Burada toplanan domatesler özellikle kurutularak ihracata gönderiliyor. Konya tam bir tarım merkezi. Biz de tarımın gelişmesi için ciddi bir caba sarf ediyoruz. Konya Ovası üretiyor, Türkiye doyuyor. İnşallah çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya ve Türkiye üretmeye devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Ereğli Millet Kıraathanesi'nde AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği “İstasyon Söyleşileri” programına da katılarak gençlerle sohbet etti.

