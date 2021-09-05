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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da yerli ve milli tohumlar lezzetli ürünlere dönüşüyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kurulan sebze fidesi üretim tesisindeki fidelerden lezzetli ürünler elde ediliyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile' projesi kapsamında üretilecek ilk yerli fidelerin vatandaşlara dağıtılacağını duyurdu.

Meram’da yerli ve milli tohumlar lezzetli ürünlere dönüşüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kurulan sebze fidesi üretim tesisindeki fidelerden lezzetli ürünler elde ediliyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile’ projesi kapsamında üretilecek ilk yerli fidelerin vatandaşlara dağıtılacağını duyurdu.
KOP desteği ile Meram Belediyesi, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında hayata geçirilen sebze fidesi üretim tesisinde, üretilen fideler lezzetli mahsüllere dönüşüyor. Öte yandan ‘KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile’ adıyla daha önce imzalanan protokol kapsamındaki projenin hazırlıkları sürüyor. Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen 1 dekarlık arazide model fide üretim serası oluşturulacak ve 31 ilçeden toplanan ata tohumları bu serada çoğaltılacak. Yetiştirilen tohumların çiftçilere ulaştırılmasıyla birlikte ilk mahsüller gelecek yaz döneminden itibaren toplanmaya başlayacak.
Meram Belediye Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerle buluşması için çalıştıklarını kaydederek, “Göreve geldiğimizde faaliyete geçirdiğimiz Konya Fide Merkezimizde yaklaşık 2 yıllık süreç geride kaldı. Burası şehrimizin ilk ve tek fide merkezi. Daha önce yaklaşık 120 milyon fide Konya dışından temin ediliyordu. Bu rakamın yüzde 1015’i oranındaki fideyi bu tesiste üretmek üzere yola çıktık. 2 yıldır da Konya iklimine ve toprağına uygun bir şekilde hızlı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu fidelerle de lezzetli mahsüllerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar 70’e yakın ata tohumu topladık”
‘KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile’ projesi hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “KOP’un desteklediği projemizde Tarım İl Müdürlüğü, Sebze Üreticileri Birliğimiz, Karatay Ziraat Odamız ve Meram Belediyemizle birlikte yeni bir sera oluşturuyoruz. Bu serada, Konya ve civarındaki bütün ilçelerden ata tohumlarını çoğaltacağız. Şu ana kadar 70’e yakın tohum topladık. Seramızı kış döneminde hazırlayacağız ve önümüdeki dönemle birlikte ata tohumlarımızı ekmeye başlayacağız. Bu fidelerden tohumluk için ayırarak çoğaltacağız” dedi.
Ata tohumunda üretime başlanmasıyla birlikte vatandaşlara dağıtımının yapılacağını belirten Mustafa Kavuş, “Ekim ayıyla birlikte inşallah ata tohumundan fideler yetiştireceğiz. O fidelerden tekrar tohum oluşturarak hobi amaçlı uğraşan hemşehrilerimizede dağıtacağız. Eski zamanlardaki gibi, lezzetli, kokulu ve doğal sebzelere ulaşmalarını sağlamış olacağız. Tarımın ve çiftçinin her zaman yanındayız. Desteğimizi artırarak devam ettireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.
Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği Temsilcisi Ali İhsan Uyanık ise, “Fide merkezinden elde ettiğimiz fideleri yetiştirdik. Hastalıklara dayanıklı mahsüllerimizi yaklaşık 20 gün erken topladık. Kaliteli ürünler elde ederek kazancımızda da artış yaşadık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başkanımız Mustafa Kavuş’a verdiği destek dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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