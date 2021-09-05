Ferhan Şensoy'un adı Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferhan Şensoy'un adı Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayacak

İHA

Ferhan Şensoy'un adı Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayacak

Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşayan sanatçılar, 70 yaşında hayata gözlerini kapayan usta tiyatro sanatçısı, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy’un adının yaşatılması adına Büyük Ustalar Çınarlığı’nda buluşarak çınar fidanını toprakla buluşturdu.
Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşayan sanatçılar, Büyük Ustalar Çınarlığı’nda bir çınar fidanını toprakla buluşturduktan sonra can suyu verdi. Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılar olarak değerli bir tiyatro ustası olan Ferhan Şensoy’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Allah’tan rahmet diledi. Taşdiken, Şensoy’un hem çok yenilikçi hem de geleneği güncele uyarlayan bir eski gelenekten, ustalardan devrolmuş kavuk sahibi olduğunu da hatırlatarak, “Türk geleneksel tiyatrosunu modern sahneye taşıyan çok değerli eserler yazmış, çok aykırı, yenilikçi bir tiyatro ustamızdı. Biz Sonsuz Şükran Köyü’nde Türkiye’nin değerlerini, isimlerini yaşatma kararındayız ve bu geleneğin buranın yerleşmiş insanları tarafından bundan sonra da devam ettirileceğini tahmin ediyor, umuyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa katılan ünlü bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, vefat eden Şensoy için rahmet dileyerek, “Değerli bir ustaydı. Mekanı cennet olsun. Onu burada yaşatacağız çınarıyla” diye konuştu.
Heykeltıraş Meral Aran Kaysı ise, değerli tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’u kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, “Köyümüzde kaybettiğimiz değerleri yaşatmak adına çınarlığımız bulunuyor. Bugün bir de Ferhan Şensoy için çınar diktik. Türkiye’de sanat zor bir süreç, uzun soluk ve özveri istiyor. Şensoy, bunu felsefeyle harmanlayan usta bir oyuncuydu, rahmetle anıyor, yad ediyoruz. Burada yaşatacağız” dedi.
Fotoğraf sanatçısı İbrahim Göksungur ise, “Şensoy, sanatıyla, duruşu ve kişiliğiyle bütün sanatçılara hepimize örnek olan bir insandı. Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram’da yerli ve milli tohumlar lezzetli ürünlere dönüşüyor
YEREL HABERLER Meram’da yerli ve milli tohumlar lezzetli ürünlere ...
Karatay Belediyesi, Entech Fuarı'na Katıldı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Entech Fuarı'na Katıldı
Başkan Altay, Ereğli’de vatandaşlarla buluştu, yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay, Ereğli’de vatandaşlarla buluştu, ...
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
YEREL HABERLER Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat ...
Konya Ovası'nda üzüm hasadı başladı Bağ bozumu yapılan üzümler hem kurutularak hem de pekmez yapılarak pazara sunuluyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda üzüm hasadı başladı Bağ bozumu ...
Başkan Pekyatırmacı: “Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Eğitime yapılan yatırımın ...
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 ...
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Konya'da “Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Konya'da “Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışması’nın ...
Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden çocuklara özel etkinlik
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden çocuklara ...
Konya’da göletler balıklandırıldı
YEREL HABERLER Konya’da göletler balıklandırıldı
Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin ...
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın Yangın itfaiye ve TOMA'larla söndürüldü
YEREL HABERLER Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan ...
2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya’da yapıldı
YEREL HABERLER 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç ...
İlhan Palut: "Güzel geçen 3 maçlık periyodu devam ettirmek istiyoruz" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İki oyuncu almayı düşünüyoruz"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Güzel geçen 3 maçlık periyodu devam ...
Konya’da ““Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” adlı söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Konya’da ““Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü” adlı ...
Konya'da Lise Medeniyet Akademisi kayıtları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Lise Medeniyet Akademisi kayıtları başladı
Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya’ya değer katacak”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu sporcu seçme ve ...
Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı"
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracatta tüm zamanların ...
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.