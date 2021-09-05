Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı olayın 4 şüphelisi 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaygusuz K. ile oğulları Yunus K. ve Ali K., aralarında daha önceden husumet bulunan 35 yaşındaki Ramazan Topbaş’ın sokak üzerindeki evine gitti. Bu sırada çıkan tartışma sonrasında şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası evde bulunan Ramazan Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R., Haydar H., Şahin R. ve karşı aileden Kaygusuz K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"Şüphelilerden iki kardeş ve amcaoğulları yakalandı"

Öte yandan, olay yerindeki incelemelerini tamamlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada kavgada tüfeği kullanan 20 yaşındaki Ali K., kardeşi Yunus K. (25) ve amcasının oğlu Bektaş K.'yı suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalarken, olaya karıştığı tespit edilen Rıza R. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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