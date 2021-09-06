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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor

İHA

Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi’nin sağlık alanında yapımına devam ettiği iki yeni tesis olan Hocacihan ve Bedir Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlaması yapan ve yaşam kalitesine katkı sunmak için çalışmalarına yeni projeleriyle devam eden Selçuklu Belediyesi Bedir ve Hocacihan Mahallelerinde yapımına başladığı iki yeni Aile Sağlığı Merkezi inşaatına hızlı bir şekilde devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı devam eden bu iki sağlık tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi
Hocacihan Mahallesi Ayaslı Sokakta yapımına devam edilen 570 metrekare alana sahip Aile Sağlığı Merkezi bodrum, zemin ve birinci katla birlikte 3 kattan oluşuyor. Laboratuvar, kan alma birimi, Acil Müdahale odası, 4 adet bebek aşı izlem odası, 6 adet Aile Hekimi odası, 2 gebe izlem odası, 4 adet hemşire odası ve bir adet eğitim odası yer alan ve 2 milyon 219 bin TL’ye mal olacak Aile Sağlığı Merkezinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Tesisi
Bedir Mahallesi’nde inşaatı devam eden Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Tesis ise 543 metrekare alanda bodrum kat, zemin 1.ve 2.katla birlikte toplama 4 kattan oluşuyor.Tesisin aile sağlığı merkezi kısmı , 4 aile hekimi odası,bebek aşı izlem odası,müdahale odası,kan alma odası,personel odaları, acil servis, bekleme salonundan oluşurken;sosyal tesis kısmı ise 1.katta emekliler konağı, fitness salonu, soyunma odaları, 2.katta fitness salonu, soyunma odaları,aerobik salonundan oluşuyor. 6 milyon 347 bin TL’ye mal olacak merkezin 2022 yılı başlarında tamamlanması bekleniyor.

“Her hizmetimiz, ilçe sakinlerimizin konforunu arttırmak için”
Selçuklu’da yaşayan her bireyin tüm ihtiyaçlarını gözeterek planlama ve yatırım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “İlçemize hizmet ederken istişare kültürüne önem veriyoruz ve her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmek için tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Bu sayede hangi mahallemizle alakalı nasıl bir çalışma yapacağımız bu diyalogla şekilleniyor. Belediye olarak her sakinimizin ihtiyaçları bizim için çok önemli bu sebeple eğitimden, sağlığa, sosyal ve kültürel işlerden fiziki belediyeciliğe kadar birçok alanda çalışıyoruz ve sürekli yeni planlamalar yapıyoruz. Bu kapsamda bu iki tesisimiz bittiğinde Selçuklumuza güzel hizmetler sunacak inşallah” şeklinde konuştu.

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