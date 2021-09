Türkiye Satranç Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor’dan ikincilik

Konya'da, Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Fatma Zehra Oflaz Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı. 81 ilden bin 500’e yakın sporcunun katılım sağladığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde 420 sporcu, küçüklerde kategorisinde ise 951 sporcu olmak üzere toplam bin 371 sporcu madalya mücadelesi ve milli takım havuzuna girebilmek için kıyasıya yarıştı. Şampiyonada mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcusu Fatma Zehra Oflaz ise 11 Yaş Kızlar Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ödül töreninin ardından konuşan Fatma Zehra Oflaz, “Bir önceki şampiyonada dördüncü olmuştum biraz üzülmüştüm. Bu yıl ikinci olunca biraz daha mutluyum. İlk üç sporcu arasında olmayı çok istiyordum. Bunu başardığım için mutluyum” dedi.

"Çok gururluyum"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Satranç Başantrenörü ve Fatma Zehra’nın babası Servet Oflaz, “Fatma Zehra’nın hem babası hemde antrenörü olarak bu başarıdan dolayı çok gururluyum. Son iki yıldır Milli Takımda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorduk. Hedefimiz aslında ilk sırada yer alıp şampiyon olmaktı ama biraz heyecanımıza yenik düştük bu nedenle ikincilik elde ettik. Fatma Zehra’yı bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Tüm sporcuları tebrik ediyoruz"

Ülkemizin her yöresinden satranca gönül vermiş sporcu ve ailelerini İlçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ulusal düzeydeki bu önemli organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Satranç Federasyonu, Selçuklu Belediyesi ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Şampiyonaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyor, madalya alan sporcuları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

"Biz Konya’yı çok seviyoruz"

Selçuklu’da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, “Uzun zamandır yüz yüze turnuvaların olmadığı tüm sporcularımızın satranç oynamayı çok özledikleri bir dönemde böyle bir organizasyonla satranç ailemizle bir arada olmak bizim için de mutluluk verici. Bin 400’e yakın sporcumuz katıldı. 81 ilimizde il seçmeleri yapıldı ve buraya il turnuvalarında yer alan oyuncular katılmaya hak kazandılar. Biz Konya’yı çok seviyoruz. Her şeyden önce Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın satranca olan desteğini ve ilgisini her zaman hissediyoruz. Turnuva boyunca görüştüğümüz aileler, antrenörler hepsi Konya’yı ve Selçuklu’yu satranç anlamında çok sevdiklerini ifade etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.