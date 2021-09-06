Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)

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İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Konya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü´nün (24) ardından mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-06 18:42:02



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