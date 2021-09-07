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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır”

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için Türkiye ile bağların daha da pekiştirilmesini istediklerini belirterek, “Türkiye, Kıbrıs’ta yaptığı hareketlerden dolayı ambargo da yemiştir ama hamdolsun ki Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında bulunmuştur” dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Türkiye’de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Selçuklu Kongre Merkezinde basın mensuplarıyla buluşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada açıklamalarda bulundu. Kıbrıs’ta Türkiye ile birlikte büyük mücadele verdiklerini anlatan Tatar, “1974’ten sonra da kendi devletimizin kökleşmesiyle, cumhuriyetimizin daha da kabul görmesiyle Kıbrıs’ta da önemli bir yapı oluşmuştur. Dolayısıyla şu anda Türk Hükumetinin desteğiyle büyük bir mücadele verirken, ben bir kez daha Türkiye’ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkının varlığını, gücünü, geleceğini, bekasını tamamıyla güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için Türkiye ile bağlarının bırakınız kopartılmasını daha da pekiştirilmesini istiyoruz. Çünkü artık küçülen dünyada, bizlerin de bir bakıma bütün bu politikaların uygulanmasında Türkiye ile daha da yakınlaşmamız, daha da iç içe olmamız gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Türkiye’nin başarılarından, nimetlerinden destek bulmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye ana kıta. Türkiye bugün 85 milyon, yarın 100 milyon. Böyle bir dev ülkenin yanında, küçücük bir adada Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi ancak bu ana kıtadaki güce, büyük işlere bağlıdır” dedi.

“Türkiye ile uyum içerisinde çalışmanın büyük bir huzuru içerisindeyim”
Türkiye’nin her yerinde yolları, yatırımları ve her türlü teknolojiyle buradaki başarıları gördüklerini dile getiren Tatar, “Dolayısıyla küçücük bir adada bu başarıların yansıması elbette Kıbrıs Türk halkına refah, mutluluk ve daha güvenli bir gelecek sunabilecektir. Nitekim şu anda da bu olmaktadır. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir devlet. Bu büyük devletin farklı öncelikleri de olabilir, olmuştur da ama Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Türkiye Kıbrıs’ta yaptığı hareketlerden dolayı ambargo da yemiştir. Çok daha fazla birtakım ekonomik sıkıntılar da yaşamıştır ama hamdolsun ki Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında bulunmuştur. Çünkü Kıbrıs’ı bir milli dava olarak kabul etmiştir. Kıbrıs’ta Türkiye ile tamamıyla uyum içerisinde çalışmanın büyük bir huzuru içerisindeyim. Çünkü cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile birtakım hiç gerekmeyen bazı açıklamalarla ortalığın gerildiği o dönemin geride kaldığını, tam tersine şu anda çok iyi ilişkilerin test edildiği bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla gönül, kader birliğiyle, gelecekte de bir arada olmayı umuyoruz” diye konuştu.
Programda Cumhurbaşkanı Tatar’a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşlik etti. Toplantı sorucevabın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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