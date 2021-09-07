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Konya Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi

İHA

Konya Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi

Konya’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya sağlık hizmeti verildi. Bin 250 yatak kapasiteli bulunan Konya Şehir Hastanesi, salgın döneminde pandemi dışı hastaların yönlendirildiği bir sağlık üssü oldu.
Korona virüs (Covid19) salgını Konya’da dönem dönem yoğun olarak yaşanırken, hasta sayısının oldukça arttığı bir dönemde Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihinde hizmet vermeye başladı. Bu dönemde Konya Şehir Hastanesi adeta ilaç oldu. Kentteki diğer hastanelerde pandemi hastalarının tedavileri devam ederken, pandemi dışı hastalar için Şehir Hastanesi ayrıldı. Poliklinik, acil, doğum ve ameliyat hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü hastane, pandemi dışı hastaların yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

Bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet
Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Mayıs 2020’de ikinci etabın da tamamlanması ile birlikte bin 250 yatak kapasitesiyle Konya ve çevre illere hizmet sunan hastanede, hasta kabulüne başlandığı günden bugüne kadar 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi. Bu hastalardan 46 bin 648’i servislerde yatan hasta statüsünde tedavi aldı. Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil servise ambulansla getirilen hasta sayısı 33 bin 599 olarak kayıtlara geçti. Hastanede bir yıllık hizmet döneminde 89 bin 812 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 25 bin 373’ünü A, B, C grubu özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 4 bin 105’i normal doğum olmak üzere toplamda 7 bin 52 doğum gerçekleştirildi. Bu dönemde hastanede 168 hastaya açık kalp ameliyatı, 92 hastaya da bypass uygulandı. Aynı dönem içerisinde 55 hastaya el cerrahisi replantasyon cerrahisi tedavisi yapıldı. Yanık merkezi ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde hizmet sundu.
Konya Şehir Hastanesi’nde 61’i öğretim görevlisi, 366’sı uzman doktor, 213’ü asistan ve 26’sı pratisyen doktor olmak üzere toplamda 666 hekim görev yapıyor. Bin 513’ü ebehemşire olmak üzere diğer sağlık çalışanları ile birlikte bu sayı toplamda 2 bin 700’e çıkıyor.

“Şehir Hastanesi pandeminin çok yoğun olduğu geçen yılda pandemi dışı hastalar için şifa kaynağı oldu”
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Şehir Hastanesinin Ağustos 2020’den itibaren hizmete başladığını hatırlatarak, “Bu dönemde 1. etap dediğimiz 838 yatakla hizmete başlayan hastanemizde Mayıs 2021’den itibaren 2. etabı kalan 412 yatakla halkımızın hizmetine sunulmuştur. Şehir Hastanemizin hizmete sunulduğu dönem pandemiye denk geldi. Pandeminin çok yoğun olduğu geçen yılda pandemi dışı hastalarımız için bir şifa kaynağı olmuştur. Acil servisleriyle, poliklinikleriyle, yataklı servisiyle, ameliyathaneleriyle Konya halkının dertlerine derman oldu. Bu dönemde günlük yaklaşık 90’ın üzerinde ambulansla hasta kabulü yapıldı. Bu toplamda 33 bin hastayı geçiyor. Yine 25 binin üzerinde ameliyatlar yapıldı. 7 binin üzerinde doğum gerçekleşti” dedi.

"Özellikli birimlerimizi hızla devreye koyarak vatandaşlarımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz"
İl Sağlık Müdürü Koç, Şehir Hastanesinin rutin işlerinin yanında özellikli işlerle de öne çıktığını belirterek, “Son dönemde, Mayıs ayından itibaren Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp gibi birimlerimiz de hizmete sunuldu ve buralarda hastalarımıza şifa dağıtmaktadır. Ayrıca son dönemde, özellikle Konya’mızda kamuda ilk olan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniğimiz hizmete girdi ve burada ameliyatlar başladı. Bu şekilde özellikli birimlerimizi hızla devreye koyarak vatandaşlarımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

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