Konya’da minibüs tıra çarptı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da minibüs tıra çarptı: 1 yaralı

İHA

Konya’da minibüs tıra çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y.’nin kullandığı 42 JL 043 plakalı Hyundai marka panelvan minibüs, E.H. idaresindeki 33 ADU 785 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü N.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
Konya Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor Geçtiğimiz yıl ...
Üniversitelilerin oturduğu mahallede ev kiraları yüzde 30 arttı
YEREL HABERLER Üniversitelilerin oturduğu mahallede ev kiraları ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye, Kıbrıs Türklerini ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz" “Türkiye büyük, güçlü bir devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zaman Türk insanına güvenmiş, Türk insanıyla beraber olmak istemiştir”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlenen bir Türk devleti ...
Emniyet Müdürü Dinç muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dinç muhtarlarla bir araya geldi
Jandarmadan okullarda bilgilendirme ve denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okullarda bilgilendirme ve denetim
Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kargaya ateş edip, komşu kadını vuran şüpheli ...
Tokyo’dan dönen sporculardan Başkan Kavuş’a teşekkür
YEREL HABERLER Tokyo’dan dönen sporculardan Başkan Kavuş’a teşekkür
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Sanatçıların köyünde yarı gerçeksi heykel “mola”nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sanatçıların köyünde yarı gerçeksi heykel “mola”nın ...
Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, amcasının durum ağır
YEREL HABERLER Bekçilik yapan genç konteynerde ölü bulundu, ...
Başkan Altay Zabıta Teşkilatı’nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay Zabıta Teşkilatı’nın Kuruluş Yıl ...
Kulu’da 7 bin 510 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Kulu’da 7 bin 510 öğrenci ders başı yaptı
Türkiye Satranç Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor’dan ikincilik
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonasında Selçuklu ...
Karatay Belediyesi birimler arası futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi birimler arası futbol turnuvası ...
Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
YEREL HABERLER Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de ...
Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
YEREL HABERLER Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Sit alanında define kazısına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sit alanında define kazısına 3 gözaltı
1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 4 şüpheli adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.