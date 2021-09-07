Dr. Öğr. Üyesi Gönülalan: “Herkes iyot kullanmak zorunda değil”

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gönülalan, son dönemde iyot kullanım fazlalığının olduğunu belirterek, iyot eksikliği olmayanların iyot kullanmak gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gönülalan, son dönemde bir iyot hareketi, bir iyot kullanımına teşvik gibi bir iyot kullanım fazlalığının olduğunu ifade etti. İyotun çok önemli bir mineral olduğunu aktaran Dr. Öğrt Üyesi Gönülalan, “Çünkü bizim tiroid dokumuz bir iyot deposu olan bir dokudur ve tiroid hormonlarının üretilmesi için iyot olmazsa olmazımızdır. Sadece tiroid hormonları için değil, hani vücudumuzdaki pek çok dokunun yapısında vardır ama en çok iyotta depolanır. Önemlidir, eksikliği olsun istemeyiz ama herkes de iyot kullanmak zorunda değildir. Evet biz de bir iyot eksikliği varsa yani tiroid bezimizin az çalışması olabilir halsizlik, yorgunluk olabilir saç dökülmesi olabilir kilo vermede zorluklar olabilir konsantrasyon bozuklukları gibi şikayetlerimiz olabilir, evet iyot eksikliğini düşündürür. Mutlaka bir tetkik edilerek iyot eksikliğimiz var mı diye bakılarak çıkacak sonuca göre iyot tedavisi planlanması gerekir” dedi.



“Tiroid kanser riskini artırabilir"

Rastgele kullanılan iyotun sakıncalarından bahseden Gönülalan, “Rastgele günlük ihtiyacımızın 10 katı 20 katı gibi iyot içeren damlaları herkesin böyle 3’er damla 5’er damla kullanması çok sakıncalı. Niye sakıncalı? Çünkü artık böyle hastalarımız oluşmaya başladığı için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yüksek doz iyot kullanımına bağlı tiroid bezi hormonlarının üretilemediği hipotiroidiler ya da fazla üretildiği hipertiroidiler gibi ya da tiroid bezinin büyümesi gibi otormin hastalıklara teşvik oluşturabilir, tiroidotormin hastalıkları tetikleyebilir. Tiroid kanser riskini artırabilir pek çok olumsuz sonuçları var maalesef. O yüzden mutlaka şikayetleriniz varsa bir laboratuvar ölçümüyle iyot düzeyinize bakılarak günlük ihtiyacımızı belirleyerek iyot kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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