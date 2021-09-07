Meram Bilim Kurdu öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında 1. Oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin eğitim projesi Bilim Kurdu bünyesinde eğitim alan 8. Sınıf öğrencisi Ahmet Sina Kurt, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri yarışmasında 1. oldu.

Meram Belediyesi’nin eğitime katkı sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Bilim Kurdu projesinde eğitim gören öğrenciler, başarılarıyla adından söz ettiriyor. TÜBİTAK tarafından organize edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu’nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Ahmet Sina Kurt, büyük bir başarıya imza attı. Meram Belediyesi’nin eğitim projesi olan Bilim Kurdu bünyesindeki eğitimlere katılan Ahmet Sina Kurt, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya katılarak Fizik dalında Türkiye birinciliği elde etti.

Bu yıl 15. TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması’na 3 bin 89 farklı okuldan toplamda 15 bin 674 proje katılırken Konya’yı başarıyla temsil eden Ahmet Sina Kurt, kazandığı birincilikle herkese gurur yaşattı. Kurt, geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada, Fizik dalında bölge ikinciliği elde etmişti.

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