KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kimsenin gücü bizim bağlarımızı Türkiye ile koparmaya yetmez”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile bağlarının tarihten gelen gönül birliğiyle eşdeğer olduğunu belirterek, kimsenin gücünün bu bağları kopartmaya yetmeyeceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya’da Bedesten Çarşı esnafını ziyaret etti. Daha sonra Mevlana Müzesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Harbi Şehitliği’nde Konya Kıbrıs Gazileri ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, Konya’nın Kıbrıs Türkleri için çok şeyler ifade ettiğini söyleyerek, “Maneviyatın, hoşgörünün, değerlerimizin, geçmişimizin, büyük ünlü kişiler yetiştirmiş olan Konya’nın fevkalade önemli bir şehir olmasının yanı sıra, Kıbrıs Türkleri 1571’den sonra oraya yerleşmelerinde buna öncülük etmiş. Konya, Karaman, Akşehir bölgelerinden Kıbrıs’a 12 binden fazla aile yerleşmiş. Dolayısıyla bizlerle elbette akrabalık bağları vardır. İyi ki varsınız, iyi ki varız, bu birlikteliğimiz ilelebet devam edecektir. Tarihimize baktığımızda 1071 Malazgirt Sasvaşlarıyla birlikte Selçukluların Anadolu’ya gelişi, 1453’te İstanbul’un fethi ama 1571’de de Kıbrıs’ın fethi 80 bine yakın şehit verilerek gerçekleşmiş. Kıbrıs’ın geçmişine baktığımızda ne kadar büyük fedakarlıklar yapıldığını, bedeller ödendiğini, şehitler verildiğini, İstiklal Savaşında hayatlarını kaybedenlerimizin isimleri burada neşredildiğini görüyoruz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa, KKTC varsa gerçekten çok sayıda şehitler verdik, bedeller ödedik. Ama hamdolsun bugün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’de sizlerin kalesi bizlerin öz yurdu KKTC ile bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykırıyoruz. Bu maneviyat anlamında büyük bir milletin fertleri olarak bizlerin ortaya koyduğu cesaret ve dolayısıyla geldiğimiz aşamada sağladığımız bütün bu süreçler bizlerin başarısıdır, zaferidir, geleceğe umutla bakabilmemizin yegane teminatıdır” dedi.

1974’ten sonra Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla artık iki bölgeye ayrıldıklarını anlatan Tatar, “1983’ten sonra KKTC ile yolumuza devam ederken her zaman Türkiye’nin yanında olduk. Şimdi de benim Cumhurbaşkanı olmamdan sonra artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devletten bahsetmekteyiz. Rumlarla ortaklık artık geride kalmıştır. Onlar hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çünkü Rumlar Türklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmişlerdir. Oynanan oyun, Kıbrıs’ı tamamen AB’ye almak ve Kıbrıs Federal Cumhuriyeti bağlamında kuzeyiyle güneyiyle bizleri Türkiye’den kopartmak. Kimsenin gücü bizim bağlarımızı Türkiye ile koparmaya yetmez. Bizim Türkiye ile bağlarımız tarihten gelen gönül birliğimizle eşdeğerdir. 1571’den sonraki süreçte 450 yıldır aramızdaki maneviyat bağları, gönül birliği, milli ve her türlü heyecan bizleri daha da yakınlaştırmaktadır. Bu saatten sonra Kıbrıs Türk’ü 1974 öncesine geri dönmez, dönmemelidir. Kıbrıs Türk’ü yoluna selametle devam etmektedir, 1974’ten sonra bağımsızlığına kavuşmuştur. Bunlar gelinen aşamada büyük bir nimettir. Çünkü bağımsız, özgür yaşayabilmek insanlığın en büyük erdemidir. Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden taviz vermek suretiyle bir anlaşma yoluna asla gitmeyeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parit İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti. Program, gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

