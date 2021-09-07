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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kimsenin gücü Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Oynanan oyun, Kıbrıs'ı tamamıyla Avrupa Birliği´ne almak. Kıbrıs Federal Cumhuriyeti bağlamında, kuzeyiyle, güneyiyle Avrupa Birliği'nde, bizleri de Türkiye'den kopartmak. Kimsenin gücü bizim Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez'' dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'daki programının ikinci gününde Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ardından Bedesten Çarşısı'nda incelemelerde bulunup, esnafa sohbet eden Tatar, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Tatar konuşmasında, "Cumhurbaşkanı olduktan sonra artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devletten bahsediyoruz. Federasyon mederasyon, Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır. Onlar, hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çünkü Rumlar, Türklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmiştir. Haliyle artık egemen eşitliğe dayalı, iki devlet temelinde, yani iki devletin iş birliğinde anlaşma olacaksa olsun. Çünkü oynanan oyun, Kıbrıs'ı tamamıyla Avrupa Birliği´ne almak. Kıbrıs Federal Cumhuriyeti bağlamında, kuzeyiyle, güneyiyle Avrupa Birliği'nde, bizleri de Türkiye'den kopartmak. Kimsenin gücü bizim Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımız tarihten gelen gönül birliğimizle eş değerdir. 1571'ten bu yana aramızdaki maneviyat bağları ve gönül birliği, milli heyecan bizleri daha da yakınlaştırmaktadır'' dedi. 
61 yaşına giren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerini ziyareti sırasında doğum günü pastası sürpriziyle karşılaştı. Tatar, pastayı kesip şehit aileleriyle birlikte yedi. Ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada sema gösterisi izledi.
EKONOMİK OLARAK KALKINMAMIZ GEREKİR
Daha sonra Konya Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Tatar, şunları söyledi:
''KKTC, Doğu Akdeniz'de bir bakıma ulusumuzun bir serhat bekçiliği görevini yapmakta. Doğu Akdeniz´de ulusal çıkarlarımızın korunması için milli meselelerde hem mavi vatanda hem göklerde, hava sahasında bizlerin üstünlüğünü koruması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen bir devlet olarak gerçekten Türkiye ile iş birliği içinde. Bütün bu ilişkileri en iyi şekilde götürmek suretiyle görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da ekonomik olarak rahat edebilmesi için insanlarımın, gençlerimin iş bulabilmeleri için o toprağa daha fazla bağlanmaları için de ekonomik olarak da kalkınmamız gerekir.''
MARAŞ'I 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ 
KKTC'deki turizm sektörüne değinen Ersin Tatar, imkanları kısıtlı olmasına rağmen çoğu ülkeden daha iyi bir turizm hizmeti sunabilecek noktaya geldiklerini kaydetti. Maraş'ın açılmasının da turizme katkı sağladığını ifade eden Tatar, ''Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hem ekonomisine hem de turizmine büyük bir hizmet vermektedir. Çünkü Maraş marka değeri olan bir turizm bölgesidir. Pandemiye rağmen Maraş'ın açılmasıyla birlikte 200 binden fazla insan ziyaret etti. Yeni dönemde orada yapılacak bir takım alt yapı çalışmalarıyla yavaş yavaş açıldığını göreceğiz ve bu da ekonomimize büyük katkı yapacaktır'' diye konuştu. 
Ersin Tatar, KKTC'nin daha iyi kalkınması için de iş insanları yatırım yapmaya, bilgi ve birikimlerini Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-09-07 17:10:19

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