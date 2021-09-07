Akşehir Belediyesi’nden Sosyal Destek Kartı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirerek 5565 yaş arası düzenli geliri olmayan vatandaşlara verilmek üzere ‘Sosyal Destek Kartı’ projesini başlattı.

Projenin başlaması ve anlaşmalı banka ile protokol imzalanması için Akşehir Kültür Merkezinde bir program düzenlendi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara deklare edilen bir projeyi daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Mütevazi bir programla bu projemizi hayata geçirelim istedik. Konunun mahremiyetine istinaden kart verdiğimiz insanların haklarını korumak adına, onları üzmemek, rencide etmemek adına bugün burada banka imzalayacağımız sözleşmeyle bu projenin startını vermiş olacağız. Bizim ecdadımızdan gelen geleneğimizde, örfümüzde ve inancımızda; veren el alan elden üstündür denir ama aynı zamanda birinin verdiğini diğeri görmemelidir denir. İşte biz böyle bir medeniyetin torunlarıyız, mirasçılarıyız. Böyle bir ecdadın torunları olmaktan da gerçekten gurur duyuyoruz. Biz de bu hassasiyeti gözeterek bu programı sadece bankayla olan protokol kısmıyla tanıtımını başlatmış olalım istedik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz o hassasiyetleri gözeterek bu kartları da sahiplerine ulaştırmaya başladı. 55 ve 65 yaş arası düzenli geliri olmayan vatandaşlarımıza düzenli bir aylık verebilmek için karınca kararınca hesaplamalar yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sağ olsun zaten devletimiz veriyor. Biz de geliri olmayan, çalışamayan 55 ve 65 yaş arasındaki kitleyi öncelikle hedef olarak belirledik. Şu anda bu noktada 84 ailemize ilk yaptığımız tespitlere göre kartlarımız hazırlandı. Biz her ay belediye olarak belirlenen miktardaki paraları bankaya aktaracağız. ATM’lerden istediği zaman o parayı çekip vatandaşımız ihtiyacını görmüş olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesi protokol imzalandı.

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