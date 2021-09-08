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Bisiklet turunda yolları Türkiye’de kesişen Fransız ve Çinli mühendisler Konya’da mola verdi

İHA

Bisiklet turunda yolları Türkiye’de kesişen Fransız ve Çinli mühendisler Konya’da mola verdi

Bisikletleriyle Avrupa turuna çıktıktan sonra Yunanistan’da yolları kesişen Fransız ve Çinli mühendisler, seyir rotaları aynı olunca Türkiye’deki turlarını birlikte sürdürüyor.
Fransa’da yaşayan ziraat mühendisi Aymech Loisy (30) ile biogaz mühendisi Eloriam Quintin (28) bisikletleriyle Avrupa yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Haziran ayında bisikletleriyle tura başlamalarının ardından Yunanistan’a gelen Fransız mühendisler, kendileri gibi yaşadığı ülkeden bisiklet turuna çıktıklarını öğrendikleri Çinli elektrik mühendisi Run Chen’le (32) karşılaştı. Tanıştıktan sonra aynı rotayı kullanacaklarını öğrenip tura beraber sürdürmeyi kararlaştıran Fransız ve Çinli mühendisler, pedal çevirmeye devam ederek Türkiye’ye giriş yaptı. Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu’nun Bisiklet Evi’ne gelen bisikletliler, bir otelde konaklamaları sağlanarak misafir edildi.
Fransız Eloriam Quintin, 20 Haziran’da tur kapsamında Fransa’dan ayrıldıklarını anlatarak, birlikte çıktığı arkadaşıyla 3 aydır yollarda olduklarını belirtti. Dünyayı gezmenin en güzel yolunun bisikletle seyahat olduğunu vurgulayan Quintin, daha çok insanla tanışmak istediklerini ifade ederek, “İsviçre, İtalya’nın da aralarında olduğu ülkelerden Yunanistan’a geldik. Burada Çinli arkadaşımızla karşılaştık. Yunanistan’dan sonraki rotamızın aynı olduğunu ve onun da tek başına bisiklet sürdüğünü görünce tura beraber devam etmeye karar verdik. Buradan, Kars’a doğru gidip Doğu Ekspresi ile Ankara’ya geldikten sonra tekrar ülkemiz olan Fransa’ya dönmek istiyoruz” dedi.
Bekar olduğunu ve bu tur için işyerinden 7 aylık bir izin aldığını da belirten Quintin, Türkiye ve Asya’ya ilk kez geldiğini, burada Türk insanlarından gördüğü misafirperverliğin ise kendisini oldukça şaşırttığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

"Türkiye’de buraya gelmek bile ilgi çekici ve güzel bir anı oldu"
Fransız ziraat mühendisi Aymech Loisy ise, bisiklete binmenin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu, amaçlarının ise daha çok insanla tanışıp iletişime geçmek olduğunu dile getirdi. Loisy, günde ortalama bisikletle 5060 kilometre pedal çevirdiklerini, yokuş ya da düz yola göre bu mesafenin değişebildiğini anlattı.
Çinli elektrik mühendisi Run Chen ise, bisikletle tura yaşadığı İspanya’dan başladığını belirterek, 10 ülke gezerek Türkiye’ye geldiğini ve 5 bin kilometreden fazla yol yaptığını anlattı. Bu tura çıkarken daha çok ülkeyi keşfetmek istediğini vurgulayan Chen, “İspanya’da büyüdüm ve bu ülkede yaşıyorum. Çin ile bu iki ülke arasında bir bağlantı oluşturmak da istedim. Tur esnasında birçok ilginç hikayemiz oldu. Türkiye’de buraya gelmek bile ilgi çekici ve güzel bir anı oldu. Burada bizi insanlar çok güzel karşıladı ve misafir etti. Tur esnasında hep çadırda kaldık ama Beyşehir’de bir otelde konaklatarak bizi misafir ettiler. Bu nedenle bu misafirperverliğinizden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Chen, yolculuğa başlamadan önce biriktirdiği parayla bu tura çıktığını, hedefinin ise ülkesi olan Çin’e bisikletle ulaşmak olduğunu kaydetti.

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