Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında cumartesi günü evinde Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular koşu çalışmasının ardından yapılan topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Çalışmalara milli takımdan dönen Amir Hadziahmetovic de katıldı.

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