Eniştesi babasını öldürdü: Ablam da azmettirici olarak yargılansın



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer'in evi terk etmesi üzerine babası İbrahim Özer'i öldüren Turgay Koç'un, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak duruşmaya katılan İbrahim Özer'in kızı Ayşe Özer "Ablam Hatice´nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum. Çünkü olaydan iki ay sonra başkasıyla evlendi" diye konuştu.

Olay, 28 Eylül 2020'de Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Koç ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Bir süre sonra Turgay Koç, Hatice Özer ile barışmak için babası İbrahim Özer'in evine gitti. İddiaya göre, İbrahim Özer kızının eve dönmesini istemedi. Bunun üzerine İbrahim Özer ile Turgay Koç arasında tartışma çıktı. Turgay Koç, tüfekle İbrahim Özer'i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Özer, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Turgay Koç da tutuklandı. Turgay Koç'un cinayetten bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Turgay Koç'un, 'kasten öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu Koç, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, taraf avukatları ve öldürülen İbrahim Özer´in eşi Nefiye Özer ile kızı Ayşe Özer salonda hazır bulundu.

'EŞİM TURGAY'IN TELEFON NUMARASINI ENGELLEDİ'

Duruşmaya katılan Nefiye Özer, Turgay Koç'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Maktul İbrahim Özer eşim, Hatice Özer kızım. Eşimle küs olduğum için bir süredir oğlumun yanında kalıyordum. Olayı görmedim. Tüfeğin sesiyle dışarı çıktım. Eşimin öldüğü yer ile kızımın bulunduğu ev arasında 2-3 dakikalık yürüme mesafesi vardı. Eşim Turgay'ı sürekli rahatsız ettiği için numarasını dahi engellemişti. Turgay Koç'tan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

'ABLAM AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANSIN'

Tanık olarak duruşmaya katılan Özer'in kızı Ayşe Özer, ablası Hatice Özer'in de azmettirici olarak yargılanmasını talep etti. Ayşe Özer, şunları söyledi:

"Turgay, ablam Hatice Özer'in dini nikahlı eşiydi ve birlikte yaşıyorlardı. Olaydan 15 gün önce ayrıldılar. Sürekli benden yardım istiyordu. Onu bir kere karakoldan alıp babamın evine götürdüm. Olay günü, işte çalışıyordum. Olaya şahit olmadım. Burada ablam Hatice'nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum. Çünkü olaydan iki ay sonra başkasıyla evlendi. Babam Hatice'ye hep 'Sen benim kızımsın, istersen kalırsın, istersen de eşine dönersin. Karar senin' diyordu. Ablama, eşine geri dönmemesi için bir şey söylemedi."

Turgay Koç da savunmasında tanık ve müştekinin anlatımlarını kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-09 12:28:46



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