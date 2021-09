Karatay'ın 2 yeni kapalı pazar marketi elektrik de üretecek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki iki kapalı pazar marketin yerine yenilerini inşa edecek ve çevre dostu olarak projelendirilen kapalı pazar marketlerin çatılarına güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Çevreci ve doğa dostu projeleriyle ilçenin geleceğine katkı sunmaya devam eden Karatay Belediyesi, bu kapsamda iki yeni projesini daha hayata geçiriyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda, hem vatandaşların hem de esnafın alışveriş konforuna katkı sunacak Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Marketleri yeniliyor. Her iki kapalı pazar market için projelerini tamamlayan Karatay Belediyesi, eski kapalı pazar marketlerin yerine yenisini yapmak için çalışmalara başladı.



"Karataylılar konforlu alışverişin keyfini sürmeye devam ediyor"

2 bin 275 metrekarelik alana sahip ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi Projesi’nde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler yer alacak. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Karatay Belediyesi tarafından yapım çalışmaları başlayan yeni Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market projelerinin en önemli özellikleri ise GES'in bulunması. Her iki kapalı pazar marketlerin de çatılarında 2 bin metrekare ebatında yıllık 475 MWH üretebilen 864 adet tamamen yerli ve milli panele sahip güneş enerji santrali bulunacak. 100 KWE’lik 3 adet inverterin bulunacağı GES, yılda 260 bin lira kazanç elde etmesinin yanında yine yılda 155 konutun elektrik ihtiyacını da karşılayacak. Bu özelliğiyle doğanın korunmasına katkı sunacak proje sayesinde 280 ton sera gazı salınımının önüne geçilecek ve her yıl 25 bin ağacın kesilmesi de önlenmiş olacak.



"İlçemiz için yenilikçi projeleri bir bir hayata geçiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iki projenin Karatay’da bir ilk olduğuna vurgu yaparak söz konusu yatırımları vatandaşın ve esnafın alışveriş konforu için önemli gördüklerinin altını çizdi.

Belediye olarak Karataylıların rahatı ve mutluluğu için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Çevreci ve doğa dostu projelerimizi ilçemizde bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ülkemizin büyük önem vererek yürüttüğü ‘Sıfır Atık’ projelerimizi büyük bir titizlikle uygularken, diğer taraftan da ilçemize artı değer katacak yenilikçi projeler uyguluyoruz. Bu kapsamda da Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Marketlerimizin yeniliyoruz. Bu yeni inşa edeceğimiz iki Pazar marketlerimizin de üzerlerine güneş enerji santrali kuracağız. Amacımız bir yandan esnafımızın ve vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde alışveriş yapmasına katkı sunarken, diğer taraftan da hem kendi enerjisini üreten, çevreye saygı duyan ve bunu ilçemize fayda olarak yansıtabilen bir belediye olmaktır. Bu vesileyle Kalenderhane ve Büyüksinan Kapalı Pazar Market projelerimizin hemşehrilerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

