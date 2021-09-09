Konyaspor'da 8 futbolcu geldi, 15 gitti

Konyaspor yaz transfer döneminde kadrosuna 8 futbolcu dahil ederken, 15 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig’de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Konyaspor, yeni sezonda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Konya temsilcisi bu doğrultuda sol bek, orta saha, kanat ve forvet hattına takviyeler yaptı. Yeşilbeyazlılar; Michalak, Mpoku, Endri Çekiçi ve Ahmed Hassan gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katarken, yerli oyuncu olarak ise Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen ve Nafican Yardımcı’yı transfer etti.

8 transfere imza atan Konyaspor; Levan Shengelia, Volkan Fındıklı, Ismael Diomande, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, İsmail Güven, Doğan Gölpek, Maksut Taşkıran, Kaan Özdemir, Uğur Kara, Farouk Miya, Erdon Daci ve takımda kiralık olarak bulunan Samuel Eduok, Oğuz Kağan Güçtekin ve Jesse Sekidika ile devam etmedi.

Selim Dilli, Ali Karakaya, Adem Eren Kabak ve Ozan Can Oruç gibi genç isimler ise başka takıma kiralandı.

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