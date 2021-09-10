Konya’dan gönderilen Berat Söğüt’te teslim alındı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723’üncü yıl dönümünde Konya’dan gönderilen temsili berat, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’na teslim edildi.

Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç Beyliği Beratı göndermesinin yıl dönümünde Konya’dan gönderilen temsili berat, Söğüt’e ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Selçuklu Payitahtı Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş şehri Söğüt’e gönderilen temsili berat Söğüt’te teslim alındı. Berat ile birlikte sancak, kılıç ve kaftan, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin başladığı gün Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.