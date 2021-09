Pandemide eklem ağrıları artış gösterdi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, pandemi boyunca her yaş grubunda hareketsizlikle beraber eklem ağrılarının arttığını belirterek, normalleşmeyle birlikte hastanelerde bu tür şikayetlerin önemli oranda düştüğünü söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, pandemi döneminde oluşan kronik omuz problemleri ile ilgili bilgiler verdi. Covid19 pandemisi boyunca, her yaş grubunda hareketsizlik, depresyon ve artan endişelerin de katkısı ile eklem ağrılarının artış gösterdiğini kaydeden Dr. Harun Kütahya, “Sağlık sisteminin pandemiye daha iyi odaklanabilmesi ve insanların korona virüse yakalanmalarını engellemek için acil durumlar dışında hastane başvurularını azaltmalarının istenmesi nedeniyle bu tür şikayetleri olan hastalar hastanelere gelerek sağlık hizmeti alamaz duruma geldi. Yapılan çalışmalarda da özelikle Nisan ayı ile birlikte hastanelere bu tür şikayetlerle başvuruların önemli oranda düştüğü görülmüştür” dedi.



“Sosyal izolasyon kısıtlamaları kronik ağrı şikayetlerinde artışa sebep olmaktadır”

Günlük yaşam aktivitelerini devam ettirilebilmesi için omuz ekleminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Harun Kütahya, “Omuz ekleminin yüksek hareket kabiliyeti aynı şekilde daha fazla hastalıkla karşılaşmasına neden olmaktadır. Ağrı şikayeti zamanla omuz hareketlerinin azalmasına sebep olup ciddi kısıtlamalara neden olabilmektedir. Ayrıca pandemi boyunca özellikle sosyal izolasyon kısıtlamaları belirli bir yaşın üzerinde olanlarda yalnızlık ve terk edilmişlik duyguları derinleştirmekte; korku, endişe ve belirsizlik ortamı da kronik ağrı şikayetlerinde artışa sebep olmaktadır. Omuz ağrıları; tendon hastalıkları, kireçlenme, özellikle diyabet hastalarında donuk omuz ve omuzun sıkışma sendromu nedeniyle ortaya çıkabilir. Pandemi öncesi dönemde poliklinik ziyaretleri, ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, fizik tedavi rehabilitasyon ve cerrahi tedavi seçenekleri ile kolayca tedavi edilebilirken pandemi ile maalesef zor hale gelmiştir. Pandeminin ilk başlarında ağrı kesici antiinflamatuar ilaçların; her ne kadar daha sonra olmadığı yönünde kanıtlar olsa da, Covid19 hastalığına yakalanmaya meyil oluşturabileceğinin açıklanması bu tür ilaçlarla tedaviye bakışı değiştirmiştir. Steroid enjeksiyonlarının bağışık sistemini zayıflatması ile Covid19 hastalığına sebep olabileceğinden dolayı uygulamalarından kaçınılmasına neden olmuş, hastanelerin yükünü artırmamak ve korona virüsün yayılmasını engellemek için acil olmayan elektif ameliyatların iptal edilmesine ya da ertelenmesine mecbur kalınmıştır” ifadelerini kullandı.



"Eğer omuz ağrısı problemi yaşıyorsanız ağrıyı azaltmak için bazı küçük önlemler alabilirsiniz"

Omuz ağrıları ile nasıl baş edilebileceğine değinen Dr. Kütahya, “Ağrı tedavisi hizmetlerine erişim, temel bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Eğer omuz ağrısı problemi yaşıyorsanız ağrıyı azaltmak için bazı küçük önlemler alabilirsiniz. Elinizi ve kolunuzu baş üstü hareketlerde ağrınızı artırmayacak şekilde haftada 56 gün ve günde en az 30’ar dakika süreyle tekrarlayan hafiforta ağırlıkta egzersizler yapılmalıdır. Egzersizlere ağrıyı artırması durumunda ara verilmelidir. Şikayetlerinizde gerilemeye göre egzersizlerde artış yapılabilir. Elinizi ensenize ve sırtınıza koymaya çalışın. Oklava ve benzeri bir sopa ya da çıta ile kolunuzu pasif olarak baş üstüne önden ve yandan kaldırmaya çalışın. Öte yandan ağrılı olan omuzun üstüne yatarak uyumayın. Oturur vaziyetteyken kollarınızı dik şekilde tutun. Her daim ağrıyan kolunuzu bir desteğin üzerine koyun. Bu süreçte asla ağır yükler taşımayın. Doktorunuzun size önerdiği ilaçları düzenli kullanmaya çalışın. Pandemi döneminde tele rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü muayene yöntemlerini kullanarak doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Bu tür egzersizlere ve uzaktan tavsiyelere rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa doktorunuza başvurun” diye konuştu.

