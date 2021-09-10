Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 4. hafta maçında yarın Altay’ı konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ve çabuklukreaksiyon hareketlerinin ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Konyaspor ile Altay yarın saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

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