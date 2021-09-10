Konya’da geleneksel 7. Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi festivali düzenlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl Geleneksel Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festivali’nin 7’incisi gerçekleştirildi.

Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Akçabelen Mahallesi Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen festival, renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde, en güzel fasulye pişirme yarışması da düzenlenirken, dereceye girenlere ödülleri de verildi. Festivale katılan tüm davetlilere ise yörenin coğrafi işaretli ürünü olan kazanlarda pişirilen şeker fasulye yemeği ikram edildi. Akçabelen Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, yöredeki şeker fasulyenin asırlardır atalarından kalma tohumlardan üretildiğini söyledi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yörede yetiştirilen üründe elde edilen kalitede toprak ve hava yapısının önemli olduğunu vurgularken, “Hepimizin de bildiği gibi kuru fasulyenin Türkiye’nin hemen hemen her yerinde üretimi yapılmaktadır. Ancak Akçabelen Çetmi şeker fasulyesinin özelliği buranın havasından ve toprağından aldığı lezzetle, özel bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliğiyle de coğrafi tescili yapılmıştır” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Akçabelen Mahallesi’nin 2019 yılında yörede yetiştirilen şeker fasulyenin coğrafi işaret belgesini almasının ardından yerleşim olarak da çok iyi bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, “Birçok alışveriş merkezlerinde Akçabelen’in markasını görmek bizi gururlandırıyor. Gembos yolunun açılmasıyla bu güzergâhta olan tüm bölgelerde yöremizde yetişen tüm ürünleri Türkiye’ye tanıtacağız”dedi.

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