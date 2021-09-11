Süper Lig: Konyaspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, Altay’ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Guilherme’nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Pinares’in ceza yayı üzerinden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

70. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim’in kafa vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Lis son anda çelmeyi başardı.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Guilherme’nin ceza alanına yaptığı ortada Ahmed Hassan dokundu fakat top az farkla yandan dışarıya gitti.

83. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direkte Ahmed Hassan’ın kafayla indirdiği topu kale önündeki Rahmanovic ağlarla buluşturdu. 30

90+2. dakikada Pinares’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Rayan kafayla topu filelere gönderdi. 31



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Esat Sancaktar xx, Bilal Gölen xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Soner xx (Oğulcan dk. 87 ?), Amir xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 62 xx), Serdar xx (Michalak dk. 62 x), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 70 xx), Bytyqi xx (Barış dk. 87 ?)

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Altay: Lis x, Cebrail xx, İbrahim xx (Eren dk. 46 xx), Murat x, Naderi xx, Poko x, Thiam xx, Kappel xx (Björkander dk. 46 xx), Pinares xxx, Rodriguez x (Rayan dk. 46 xx), Bamba x (Paixao dk. 76 xx)

Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Tolga, Thaciano, Kazımcan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Soner (dk. 7), Abdülkerim (dk. 20), Rahmanovic (dk. 83) (Konyaspor), Rayan (90+2) (Altay)

Sarı kartlar: Poko, Pinares (Altay), Amir, Bytyqi, Rahmanovic (Konyaspor)

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