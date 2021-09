İttifak Holding Konyaspor - Altay maçının ardından

İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor'un sahasında Altay'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler İlhan Palut ve Mustafa Denizli düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, milli maç arasından sonra Altay maçı için iyi hazırlandıklarını belirtti. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Palut, '' Takım olarak oyuna iyi başladık. İlk 20 dakika 2-0'lık skora ulaştık. Ondan sonra oyun hakimiyetimiz devam etti. 30'uncu dakikaya kadar. 30 ila 45 arası bizim için sıkıntılı süreçti. İkinci yarıda kontrol altımızda geçti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru artırabilirdik. Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk. Oyuncular genel manada çok iyi mücadele etti ve dönem dönem iyi de oynadılar. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor'un hedefinin sorulması üzerine Palut, ''Konyaspor camiasının beklentilerinin yüksek olması kadar doğal bir şey değil. Ama çok uzağı düşünmek bize bir şey kazandırmaz. Onun için şu anda tek hazırlığımız Giresun maçıyla alakalı olacak. Ligi nerede bitirmek istiyoruz? Ligi her maça ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak en yüksekte bitirmek istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Ama bugünden oyuncularım üzerinden bir sıralama ve hedef baskısı oluşturmak istemiyorum" diye konuştu.

"HER MAĞLUBİYET ÜZÜCÜDÜR"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise her mağlubiyetin üzücü olduğunu ve maçta pas hataları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Ligin 4'üncü maçını kaybettik. Dolayısıyla çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Konya istekli oynadı ve bizim pas hatalarımız vardı. Sezon başında Altay'a hedef koymuştum. Hedef dışına düşmemiz gerekiyor. Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni kurulmuş bir takımız. Takımın yüzde 90'a yakını aramıza yeni katılan futbolcular. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şu ana kadar aldığımız neticelere bakarsak Süper Lig'e yeni yükselen bir takım için kötü bir sonuç değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Konya'nın birçok atağı bizim pas hatalarımızdan kaynaklanıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Denizli'nin açıklamaları

İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

