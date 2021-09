İlhan Palut: “Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Altay karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, taraftarların her maç mücadele edeceği bir Konyaspor izleyeceklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 4. haftasında iç sahada Altay’ı 31 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesi ilk 3 maç sonrası verilen milli aradan sonra tekrar bıraktıkları yerden devam etmeyi hedeflediklerini kaydeden İlhan Palut, “Altay maçına her ne kadar milli oyuncularımız geç de dönse hazırlıklarımızı mental ve teorikte de ilerleterek maça hazırlandık. Takımım oyuna çok iyi başladı. İlk 20 dakikada da zaten 20’lık skora ulaştık. Ondan sonra da oyun hakimiyetimiz devam etti 30. dakikaya kadar. 30’la 45 arası gerçekten bizim için sıkıntılı bir süreçti. Hem topu Altay’a çok verdik hem de kalemizde pozisyonlar verdik. İkinci yarı kontrolümüz altında gelişti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru artırabilirdik. Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk. Oyuncularım bugün genel manada çok iyi mücadele ettiler ve dönem dönem iyi de oynadılar. Onları da tebrik ediyorum. 12 gün izinden sonra hemen Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Ligi, her maç ayrı ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak bitirebilecekleri en yüksek yerde bitirmeyi istediklerini anlatan Palut, “Güzel bir sezon olmasını istiyoruz Konyaspor adına. Bugünden oyuncularıma sırlama, hedef baskısı oluşturmak istemiyorum. Taraftarımız, camiamız şunu bilsin ki her maç özelinde en iyisini yapmaya çalışan; belki her maçı kazanamayacağız, belki istemediğimiz sonuçlar olmayacak ama her maç mücadele eden bir Konyaspor izleyeceklerini söyleyebilirim” diye konuştu.

