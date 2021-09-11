Mustafa Denizli: “Bu mağlubiyet bizi sene başında koyduğumuz hedeften uzaklaştırmaz”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin rakibin istekli oyunu ve kendilerinin pas hatalarından kaynaklandığını belirterek, bu mağlubiyetle hedeflerinden uzaklaşmayacaklarını kaydetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda 31 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün ligde oynadıkları 4. maçta kaybettiklerini dile getiren Mustafa Denizli, çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade ederek, “Esasında oyunun sonucunu tayin eden hem Konyaspor'un istekli oyunu ve hem de bizim inanılmaz derecede yaptığımız pas hataları belirledi. Kısaca sezonun başında Altay için bir hedef belirledim. Bu hedefin dışına düşmeyeceğiz. Lige yeni çıkmış bir takımız. Yeni kurulmuş bir takımız. Yaklaşık takımın yüzde 90'ına yakın futbolcusu aramıza yeni katıldı. İyi bir başlangıç yaptık. Şimdiye kadar aldığımız neticelere bakarsak bu Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için kötü bir netice değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Dolayısıyla bugün mağlubiyete üzülüyoruz. Dolayısıyla bugünü çabuk unutmak mecburiyetindeyiz. Mağlubiyetler futbolda yaşanan şeyler, her takım yaşar. Ama bu bizi sene başından koyduğumuz hedeften uzaklaştırmaz” dedi.

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