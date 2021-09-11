Fatih Erbakan: Milli Görüş, kimseyi dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir. Milli Görüş siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli Görüş demek, 1969 yılında burada Konya ilk çıktığı gün ne dediyse, 50 sene sonra aynı şeyleri söylemek açılarından istikametinden bir derece ödün vermemek demektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, parti çalışmaları kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesine geldi. İlk olarak Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti. Fatih Erbakan daha sonra esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Partisinin Akşehir İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştiren Erbakan, "Bundan 52 yıl sene evvel 1969 yılında Erbakan Hocamızın Konya´dan bağımsız milletvekili adayı olmasıyla burada meşale yakıldı ve burası baba ocağımızın merkezi olarak bu unvana hak kazandı. Baba ocağımız dediğimiz, Milli Görüş dediğimiz nedir? Önce maneviyat demektir, önce millet demektir, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tutmak demektir. Millet için ülke için İslam Alemi için bedel ödemeyi fedakarlık yapmayı gözünü kırpmadan göze almak demektir. Milli Görüş kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir. Milli Görüş siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli Görüş demek, 1969 yılında burada Konya ilk çıktığı gün ne dediyse, 50 sene sonra aynı şeyleri söylemek açılarından istikametinden bir derece ödün vermemek demektir. Başta Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere sokaktaki vatandaş Erbakan Hocamıza dua ediyor, neden? 1974´te Kıbrıs harekatının emrini verdi. Burada akan kadın ve çocuk kanı durmuş oldu. O günden bugüne 47 senedir burada bir tane Kıbrıs Türkü´nün burnu dahi kanamıyor" dedi.DHA-Politika Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2021-09-11 21:58:33



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