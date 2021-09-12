Konya'ya şehit ateşi düştü

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya),(DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin PençeŞimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem´in (23), acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı.

PençeŞimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi´nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem´in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem´in 1 yıl önce Piyade Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri´ne katıldığı belirtildi. Şehit Erdem´in Yarın Konya´nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2021-09-12 12:52:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.