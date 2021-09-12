Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

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ŞEHİT ERDEM'İN CENAZESİ KONYA'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem´in (23), cenazesi memleketi Konya´ya getirildi. Şehidin yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı.

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem´in cenazesi Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri, askeri erkan, akrabaları ve yakınları karşıladı. Şehit Erdem´in cenazesi uçaktan indirilip askerlerin omzunda taşındığı sırada yakınları Erdem´in tabutunu tuttu. Cenaze aracına alınan Şehit Ömer Faruk Erdem´in cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Şehit Erdem´in cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2021-09-12 17:27:28



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