Konya Büyükşehir’den öğrencilere eğitim desteği başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, annebabası resmen ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik dilimde olan öğrenciler için eğitim desteği başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 20212022 Eğitim Öğretim yılında da öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde Konya modeli oluşturan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri ‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, annebabası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf LGS’de Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunacağız. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

13 Eylül’de başlayan eğitim desteği başvuruları 3 Ekim’de tamamlanacak. Şartları taşıyan öğrenciler konya.bel.tr adresinde “Eğitim Yardımı” bölümünden detaylı bilgi öğrenebiliyor.

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