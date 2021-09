Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarında bulunan nilüfer bahçesi, Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösterilen Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyılarındaki görenleri büyüleyen alan, artan ziyaretçi trafiği ile bu yıl ilçenin yeni cazibe ve çekim merkezi oldu. Kıyıdaki sazlıklar arasından teknelerle geçildikten sonra ulaşılabilen ve havadan da görüntülenen nilüfer bahçesi, görenleri hayran bırakıyor. Ziyaretçiler, geldikleri alanda bol bol fotoğraf ve video çekip, özçekim yaparak bu seyrine doyum olmayan görselleri kişisel sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor. Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesine gelen ziyaretçiler, düzenlenen tekne turları ile nilüfer bahçesini daha yakından görme imkanı bulabiliyor.



"Türkiye’nin her yerinden nilüfer bahçesini görmek için geliyorlar"

Gölde nilüfer bahçesine gezinti teknesi ile turlar düzenleyen İbrahim Erdoğan, Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesine sahip olan Beyşehir Gölü kıyılarında başlattıkları turlarla yeni bir çekim merkezi oluşturduklarını belirterek, “Nilüfer bahçemiz şu an bulunduğumuz limana yaklaşık 5 dakika bir mesafede bulunuyor. Nilüfer bahçesine geziler düzenleyebilmek için bu yıl bölgemize bir gezinti teknesi kazandırdık. Kalabalık grup ya da topluluklar oldu mu bu teknemizle gezi düzenlerken, daha az sayıdaki ziyaretçilerimizi ise daha küçük teknelerimizle nilüfer bahçemize getirip götürüyoruz” dedi.

Beyşehir’de geçtiğimiz yıllarda keşfedilen nilüfer bahçesini bu yıl düzenledikleri turlarla Türkiye’nin her yerinden ilçeye gelenlere tanıtıp turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, “40 gün oldu tekne turları düzenlemeye başladık. Özellikle geride kalan Kurban Bayramı tatilinde bayağı bir gezi yoğunluğumuz oldu. İlçemize gelen ve nilüfer bahçesini görmek isteyen misafirlerimize yardımcı olup, bu görsel güzellikleri yakından göstermeye çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinden nilüfer bahçesini görmek için geliyorlar. Hatta Türkiye’ye tatil için gelenler de Beyşehir’imize gelerek bu güzellikleri görmeye başladı. Ayrıca, burası düğün fotoğrafçılarının, gelin damat dış çekimlerinin de yeni bir merkezi haline geldi. Burada düğün fotoğrafçılarımıza da hizmet veriyoruz, onlar da gelin damat çekimi fotoğrafları ile videolarını burada çekip unutulmayacak güzelliklerde dış çekimlere sahip olabiliyorlar. Çiftlerimiz de hem burayı yakından görüyor hem de düğün albümlerinde çok güzel görsellerin yer alacağını düşünerek çok mutlu ayrılıyorlar. Burası bu anlamda son dönemde ilçemizin yeni bir cazibe merkezi olmaya başladı. Amacımız burayı daha çok tanıtıp bölge turizmine kazandırmaktı. Bu hedefimize ulaşıyoruz. İç Anadolu’da, Konya’da böyle bir güzelliğin olduğunu herkese göstermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bölgenin daha çok ziyaretçi çekeceğini umuyoruz” diye konuştu.

İbrahim Erdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği’nin de burada bulunan nilüfer bahçesi ve artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle gelen ziyaretçilerin kıyıdan da izleyebilmesi için bir seyir terası inşa etmeye başladığını da belirtirken, “Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buraya gelen kuş gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları, doğaseverler ve ziyaretçilerimiz nilüfer bahçesini seyir terasından yükseklerden de görüp gözleyebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesiymiş"

Arkadaşlarıyla birlikte Ilgın ilçesinden nilüfer bahçesini görmeye geldiğini söyleyen Nagihan Aslan, “Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesiymiş. Biz de öyle duyduk geldik görmeye, çok güzel çıkın çıkın gelin. Güzel görsel bir şölen burası” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Gülşirin Kemerli de, sosyal medyadan görüp geldikleri göldeki bahçeyi çok merak ederek geldiklerini belirterek, “Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum, Gerçekten büyülendik. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Yani Nepal’e gitmeye gerek yok, kesinlikle buraya gelin” ifadelerine yer verdi.

Nilüfer bahçesine düzenlenen tekne turuna katılan Ayşegül Özbil, nilüfer bahçesini görmek için Konya il merkezinden Beyşehir’e geldiğini anlatarak, “Konya’dan sadece bu nilüfer bahçesini görmek için buraya geldik. Herkes geliyordu, çok güzel görünüyordu. Biz de gelmek istedik. Gerçekten görülmeye değermiş, mükemmel bir yer, Beyşehir’de olması da çok güzel. Tekne ile gittik ve anlatılmaz ki, görülmeye değer, mutlaka gelinmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Konya’dan Beyşehir’e gezmeye geldiklerini belirten İbrahim Halil de, “Beyşehir’e gezmeye gelmiştim. Arkadaşlarımızdan duydum nilüfer bahçesi olduğunu. Geldik, gezdik, tekne turuna katıldık. Bayağı hoşumuza gitti. İlk kez nilüfer bahçesi görüyorum. İlk başta sazlıkların arasında geçtik tekneyle, daha sonra nilüfer bahçesine girdik. Burada bahçede yüzen ördekleri de gördük. Bayağı güzeldi, herkese görmeyi tavsiye ediyorum. Tekne turu harikaydı. Fırsat bulursak bir daha gelmek istiyorum” dedi.

