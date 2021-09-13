Esnaf odaları Ahilik Haftası’nda Başkan Altay’ı ziyaret etti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik Haftası dolayısıyla birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyarette Kuzey Irak bölgesinde devam eden PençeŞimşek Operasyonu’nda teröristlerin saldırısında şehit düşen Konyalı Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Sabah besmeleyle dükkanını açan esnafın, kendi ailesinin ve yanında çalıştırdığı kişinin ailesinin gelirini alın teriyle sağlamak için namusuyla, şerefiyle çalıştığını ifade eden Başkan Altay, “Ama pandemi döneminde şunu gördük ki, bazı kısıtlamalardan dolayı esnafımız iş yerini açamaz hale geldi. İşlerini yürütemez hale geldi. Hem kendisinin hem yanında çalışanların mağduriyetiyle ilgili ciddi bir sorun oluştu. Ama elhamdülillah hem hükümetimizin destekleri, hem de Konya’da, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla koordineli bir şekilde, sizlerin önerileriyle birçok çözüm ürettik. Bu sürede esnafımızın zorluklarının bir kısmının aşılmasıyla ilgili maddimanevi desteklerde bulunduk. Bunu da Konyalıların bize verdiği güçle yapıyoruz. Hem siyasi hem ekonomik güçle bunu yerine getirdik. İnşallah o dönem geride kaldı. Her ne kadar vakalar hala yüksek olsa da aşılanmayla ilgili ciddi bir farkındalık oluştu. Esnaf olarak yapmamız gereken de önce kendi aşımızı sonra çalışanların aşılarını tamamlamak. Çünkü tekrar kapanmaya hiçbirimizin tahammülü kalmadı. İnşallah aşıyla ilgili farkındalık arttıkça bu sıkıntıdan bir an önce kurtuluruz. Ahilik Haftamız kutlu olsun” diye konuştu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da ahiliğe verdiği değerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Farklı bir süreci hep beraber yaşadık. Özellikle pandemi ile mücadele esnaf ve sanatkarımız açısından farklı bir döngüyü beraberinde getirdi. Lakin Konya birlikteliğini, Konya hoşgörüsünü hep beraber sergilemiş olduk. Zatı alinizin de bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımıza ve odalarımıza yapmış olduğu katkı çok değerli. Göstermiş olduğunuz maddi ve manevi destekler esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalmasına vesile oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte Konya birlikteliğini göstermiş oluruz” dedi.

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