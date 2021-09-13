NEÜ, THE sıralamasında en genç üniversite oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Times Higher Education (THE) dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında sıralamaya dahil olan en genç üniversite olma başarısına imza attı.

NEÜ, “THE World Rankings 2022” sıralamasında ilk defa sıralamaya dahil olarak Türkiye’deki 207 üniversite arasında 44. sırada yer aldı. NEÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında sıralamaya dahil olan en genç üniversite oldu. Dünya genelindeki en saygın üniversitelerin sıralamaya dahil olduğu Times HigherEducation World Rankings sıralamasında yer almanın önemini vurgulayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite olarak bilimsel yayıncılığa çok önem veriyoruz. Türkiye’de ilk defa Bilimsel Yayınlar adıyla bir koordinatörlük kurduk. Koordinatörlüğün;yayıncı işbirlikleri, üniversitemiz bünyesinde yer alan 19 bilimsel derginin koordinasyonu ve uluslararası indekslere dahil edilmesi, akademik çeviri ve istatistik/veri analizi, kayıp atıfların birleştirilmesi ve altyapı destekleri vb.faaliyetleri sonucunda kurumumuzda bilimsel yayıncılık kültürünü oluşturduk. İki yılı aşkın bilimsel yayıncılık faaliyetleri sonucunda ‘Akademik Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulması, kurumumuza ait tüm bilimsel yayınların çıktılarının kuruma katkılarını ölçüp değerlendirilmesiyle elde edilen veriler neticesinde, Times Higher Education World Rankings gibi birçok dünya üniversite sıralamalarına dahil olduk” diye konuştu.

Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Rektör Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü belirterek akademik performans noktasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ise, Türkiye’de sıralamaya dahil olan üniversiteler içerisinde en genç üniversite unvanını taşımanın çok önemli bir gösterge olduğunu ifade ederek, bu sonucun son yıllarda üniversitelerinde bilimsel yayıncılığa verilen önemin bir yansıması olduğunu söyledi.

Times HigherEducation Dünya Üniversite Sıralaması 2022, Dünya genelinde 99 ülke ve bölgeden 2 bine yakın üniversitenin 14,4 milyondan fazla araştırma yayınında 108 milyondan fazla atfı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin bilim insanının anket yanıtlarını içeriyor. Genel olarak, veri gönderen 2 bin 100'den fazla kurumdan 430 bini aşkın veriyi toplayarak bir kurumun dört alandaki performansını ölçen, toplamda 13 performans göstergesine dayanan THE, dünyanın en saygın sıralamaları arasında yer alıyor.

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