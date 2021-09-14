Konya’da saman yığınlarının arasında 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, saman yığınlarının arasına gizlenmiş yaklaşık 23 kilo kubar esrar maddesi ve evin bahçesinde 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ekim yapıldığına yönelik alınan bir istihbaratı değerlendirerek ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde çalışma başlattı. Ekipler, Suludere mevkisinde şüpheli 1 kişinin evinin önündeki saman yığınlarının arasına beyaz bir çuval içerisinde bir şeyleri sakladığının fark edilmesi üzerine harekete geçti. Saklananın kubar esrar maddesi olduğunun değerlendirilmesi üzerine söz konusu adreste savcılık kararıyla arama gerçekleştirdi. Jandarma narkotik köpeği ‘Yol’un da destek verdiği aramada H.B.’ye ait ev ve eklentilerinde çuval içerisinde yaklaşık 23 kilo kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ile evin bahçesinde ekili vaziyette 68 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Evde bulunan ruhsatsız şarjörlü av tüfeğine de el konuldu. jandarma, olayla ilgili olarak yasa dışı ekim, imal ve ticaret suçlamasıyla şüpheli N.A.’yı gözaltına alırken, ev sahibinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.