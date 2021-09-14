Meram’da okul kantinlerine hijyen denetimi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından işletmecilere yönelik temizlik, maske ve mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.

Salgın süreci kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitime geçildi. Öğrenciler yeniden okullarına kavuşurken, Kovid19 salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. Öğrencilerin okullara dönmesiyle birlikte okul kantinleri de yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Meram Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki kantinlerde denetim gerçekleştiriyor. Öğrenci sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına dikkat ediliyor. İlçe genelindeki okul kantini denetimlerinde gıda ürünleri dikkatli bir şekilde incelenirken yiyecek, içecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri çocukların alışveriş yaptığı kantinlerin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulunurken, çalışanların maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi için bilgilendirmede bulundu. Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtilirken, sorunsuz bir eğitim öğretim yılının geçmesi adına hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Öte yandan, Meram zabıta ekipleri, kantin denetimi için gidilen okullarda, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Öğrenciler, zabıtalık mesleğiyle ilgili ekiplere sorular sorarken kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.

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