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Konya Şeker´den üreticiye 57 milyon lira nakit avans desteği

DHA

Konya Şeker´den üreticiye 57 milyon lira nakit avans desteği


KONYA, (DHA)KONYA Şeker, üreticiye temmuz ayında verilen 57,2 milyon liralık nakit avanstan sonra şimdi de 11´inci destekleme avansı olan 57 milyon lira nakit avans desteği verdiğini duyurdu.Bahar aylarında gübre, tohum, ilaç gibi ayni, bayram ve sulama avansları gibi nakdi desteklerine kampanya dönemi boyunca devam eden Konya Şeker, 9 Temmuz´da üreticiye 57 milyon 210 bin lira avans dağıttığını açıkladı. 57 milyon lira tutarındaki nakit avansın ise bugün itibariyle üreticinin hesabına yatırıldığı bildirildi. "ÜRETİCİYE YAPILACAK MAKSİMUM DESTEK PLANLANIYOR"Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, tarım takvimine göre oluşturulmuş bir program olduğunu ve her zaman üreticiyi düşündüklerini ifade ederek, `´Konya Şeker, dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan, kuraklığa, pandemiden, piyasa hareketlerine kadar her konuda önce yaşanan hadisenin tarladaki üretime ve üreticiye etkisini ölçer biçer, hesabını yapar ve üreticinin şartlardan etkilenmeden kafası rahat şekilde üretimine devam edebilmesi için de imkânlarını zorlayarak üreticiye yapabileceği maksimum desteğini planlar. Bu sene kuraklık nedeniyle ekerken de hasatta da üreticinin yüzü gülmedi. Konya Şeker, son 2 ayda yaptığı 2´nci nakit destekle bu dar günlerde üreticinin yüzüne en azından bir tebessüm kondurmaya çalışıyor. Çünkü Konya Şeker´in gündeminin birinci sırası her zaman üreticiye ve üreticinin ihtiyaçlarına tahsislidir. Bu ay içinde yapacağımız genel kurul ikincil bir gündem maddesidir" açıklamasında bulundu."ÜRETİCİNİN YANINDA YOKLUKLARIN KARŞISINDAYIZ"Konuk açıklamasının devamında, "Biz halden anlayan ve hayatın içinde olan bir şirketiz, bunun gereğini de yerine getiriyor ve şartlar ne olursa olsun üreticimizi, üretimi destekliyoruz. Konya Şeker´in tarafı da yeri de bellidir. Biz üreticinin, üretimin yanında, üretimi zorlaştıran her şeyin, zorlukların, yoklukların karşısındayız. Üreticinin önüne çıkan zorlukları kolay kılmak, üretmek isteyenin yoklukla imtihanında yoksulluğu yok etmek için çalışmak bizim işimiz. Bizim kurumumuz yıllardır bunu yaptı. Bugün yapıyor, yarın da yapacak. Zorlukları biz yüklenir, üreticimizi naçar, tarladaki ürünü sahipsiz bırakmayız. Konya Şeker Ailesi verdiği destekle üreticisini tarlada, tapanda, bağda, bahçede, yaylada, ağılda, ahırda, merada yalnız ve desteksiz bırakmıyor. Paranın maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde bu boyuttaki desteklerimiz bizim şirketimizin ve kooperatifimizin önceliğinin ne olduğunun da net ifadesidir. Bu bir kararlılığın, bir duruşun göstergesidir. Konya Şeker´in büyüme stratejisi büyüyerek büyütmektir. Konya Şeker´i tüm iktisadi işletmelerden ayıran en önemli özelliği halden anlaması, anlamakla da kalmayarak üstüne düşenin gereğini ihtiyaç anında ve ihtiyaç duyulduğunda yapmasıdır" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez
2021-09-14 12:59:12

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