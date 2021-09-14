Kulu’da kuraklık hasar tespit ortalaması yüzde 80 olarak belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu’da kuraklık hasar tespit ortalaması yüzde 80 olarak belirlendi

İHA

Kulu’da kuraklık hasar tespit ortalaması yüzde 80 olarak belirlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlarda kuraklık hasar tespit ortalaması dekar başına yüzde 80 olarak belirlendi.
Kulu’da bu yılın kurak geçmesi ile birlikte verim alınamaması sonucu ekimi yapılan çeşitli mahsullerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kuraklık hasar tespit çalışmaları yüzde 80 olarak açıklandı.
Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçe genelinde bulunan 1 milyon 200 bin tarımsal alanda çeşitli mahsullerin ekili olduğu 950 bin dekarlık ekili alanda kuraklık hasarının yapılan incelemeler sonrasında dekar başına yüzde 80 oranında kuraklıktan etkilendiğini belirtti. Öztürk, "Bu nedenden dolayı 2021 yılı prim ödemelerinde arpa, buğday için dekar başına 50 ile 80 kilogram arası, mercimek ve nohut için ise dekar başına 20 ile 50 kilogram arası prim ödemesi yapılacak. Bu durumda Kulu genelindeki çiftçilerimizin satmış oldukları tarımsal ürünlere ait faturaları buna göre kestirmeleri gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı açılış programı düzenlendi
YEREL HABERLER Ereğli’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı açılış ...
Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: "Ahi Evran’ın bıraktığı kültür bizim sokaklarımızda hala yaşamaya devam ediyor" Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve şed kuşanma töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: "Ahi ...
Samanlar arasında 23 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samanlar arasında 23 kilo esrar ele geçirildi
Konya Şeker´den üreticiye 57 milyon lira nakit avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker´den üreticiye 57 milyon lira nakit avans ...
Konya Ovası'nda silajlık mısır hasadı başladı
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda silajlık mısır hasadı başladı
Konya Şeker’den üreticiye 57 milyon liralık avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker’den üreticiye 57 milyon liralık avans ...
Meram’da okul kantinlerine hijyen denetimi
YEREL HABERLER Meram’da okul kantinlerine hijyen denetimi
Konya’da saman yığınlarının arasında 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da saman yığınlarının arasında 23 kilo ...
SÜ Hukuk Fakültesinde akademik kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SÜ Hukuk Fakültesinde akademik kurul toplantısı ...
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Beyşehir’de genç çiftçiler deneme amaçlı çekirdeklik kabak yetiştirdi
YEREL HABERLER Beyşehir’de genç çiftçiler deneme amaçlı çekirdeklik ...
Şehit Ömer Faruk Erdem memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Ömer Faruk Erdem memleketinde gözyaşlarıyla ...
Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı
NEÜ, THE sıralamasında en genç üniversite oldu
YEREL HABERLER NEÜ, THE sıralamasında en genç üniversite oldu
Esnaf odaları Ahilik Haftası’nda Başkan Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Esnaf odaları Ahilik Haftası’nda Başkan Altay’ı ...
Milletvekili Altunyaldız: “Sonraki nesillerimize güzel bir gelecek bırakmanın arzusu ile yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Altunyaldız: “Sonraki nesillerimize ...
Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki nilüfer bahçesine ...
Konya Büyükşehir’den öğrencilere eğitim desteği başlıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den öğrencilere eğitim desteği ...
52 yıldır ekmeğini iğneden kazanıyor Konya'da yorgancılığı devam ettiren mesleğin son temsilcilerinden Ali Turgutlu: “52 senedir yorgancılık yapıyorum ekmeğimi de iğneden çıkarıyorum"
YEREL HABERLER 52 yıldır ekmeğini iğneden kazanıyor Konya'da ...
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Başkan Altay: "Selçuklu’ya ait kültürü ortaya çıkarmak en önemli görevimiz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Selçuklu’ya ait kültürü ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.