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Akşehir Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor Akşehir Belediyesinin eğitime destek çalışmaları kapsamında 43 ilkokulda 2 bin 500 öğrenciye malzeme desteği verildi

İHA

Akşehir Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor Akşehir Belediyesinin eğitime destek çalışmaları kapsamında 43 ilkokulda 2 bin 500 öğrenciye malzeme desteği verildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 20212022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla; ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kalem, çanta, silgi, defter, pastel boya, kuru boya, kalemtıraş gibi 15 çeşit malzemelerden oluşan kırtasiye seti dağıttı.
Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye seti yardımı; belediye yetkililerince okulların açılmasından önce tüm okullar tek tek dolaşılarak ihtiyaçları oranında dağıtıldı. İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle çanta ve kırtasiye desteği ile ilgili olarak Akşehir Kültür Merkezinde de temsili bir dağıtım programı düzenlendi.
Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, eğitime verdiği destek için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür ederek, “2021 2022 eğitim öğretim yılına Akşehir olarak 17 bin 98 öğrenciyle aktif olarak başladık. Bu yıl Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 800 adet çek, Akşehir Ticaret Borsası 600 adet çek, Nasreddin Hoca Vakfı’da 150 adet çek dağıtmıştır. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca da 836 tane öğrencimize eğitim yardımı yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından da 2 bin 500 çanta ve kırtasiye desteği sağlanarak maddi durumu zayıf olan öğrencilerimize katkıda bulunulmuştur. Biz bu çantaları ve setleri okul müdürlerimize teslim ediyoruz, onlarda ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyorlar. 2021 2022 eğitim öğretim yılının şehrimize, ülkemize, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Akşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Akşehir Belediyesi olarak gücümüz yettiğince eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdik. İşin başı eğitim ve eğitim şart. Bizde buradan hareketle eğitime olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu eğitim öğretim yılında da 43 okulumuza 2 bin 500 çanta ve kırtasiye seti takdim ediyoruz. Bu çantalarımızın içinde 15 çeşit defter, kalem silgi, kalemtıraş, boya gibi malzemeler var. İnşallah öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmaya bir katkı olur. Bunun yanında yine okullarımızın onarım, inşaat gibi noktalarında da desteğimiz var. Yine pandemi döneminde, belediyemizin öncülüğünde kaymakamlığımız, ticaret ve sanayi odamız ve bazı STK’larımızın desteği ile uzaktan eğitim noktasında acil ihtiyacı olan 600 öğrencimize tablet desteği sağladık. Birçok il ve ilçeden önce temin edip ki yoğun bir ilgi olunca bunları temin etmek bile kolay değildi, öğrencilerimize tabletleri ulaştırdık. Yine EBA konusunda konteyner yardımı yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de eğitimimize, kültürümüze katkı anlamında bu kültür merkezimizin üzerinde bir kitap kafe açacağız. Akşehir’deki gençlerimizin eğitimine dönük olarak belediyemiz öncülüğünde İlçe Milli Eğim Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve İlçe Müftülüğümüzün desteğiyle ikinci bir gençlik merkezi açacağız. Bu yeni nesil bir gençlik merkezi olacak. İnşallah böylelikle çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız. Onları geleceğe ve hayata en güzel şekilde hazırlayacağız. Yerel idareler, öğretmenler ve veliler olarak bizim yükümlülüğümüz budur. Çünkü onlar bizim istikbalimiz, onlar için ne yapsak azdır. Son dönemde teknoloji gelişti, arttı, eğitimde de, her alanda da bilgilere çok hızlı ve güzel ulaşılıyor ama bununla beraberde onların zamanlarını boşa harcatacak, onları bazı yanlışlıklara, kötü alışkanlıklara itecek noktada da teknoloji arttı. Onları o kötü ortamlardan, kötü alanlardan olumlu alanlara kaydırarak, enerjilerini o alanlarda sarf ettirerek, onları donanımlı hale getirmek bizim en önemli sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Onlara bu noktada ne kadar sahip çıkabilirsek bu ülkenin geleceğini o kadar teminat altına almış oluruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Akkaya tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu’na sembolik olarak çanta ve kırtasiye seti takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Topaloğlu’da eğitime desteklerinden dolayı Başkan Akkaya’ya bir tablo armağan etti. Programa katılan diğer protokol üyelerinin de okul müdürlerine sembolik olarak çanta ve kırtasiye setlerini takdim etmesinin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Akşehir Kültür Merkezi’ndeki programa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu’nun yanı sıra Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve okul idarecileri katıldı.

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