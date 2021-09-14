Konya'da suç örgütüne operasyonu: 13 gözaltı



Yaşar COŞKUN/KONYA, (SEYDİŞEHİR), (DHA)- KONYA´nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 'tefecilik', 'icra ihalelerine fesat karıştırmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturma kapsamında Seydişehir'de 'tefecilik', 'icra ihalelerine fesat karıştırmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik, Konya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında ev ve otomobillerde yapılan aramalarda 230 adet çek, senet ve kıymetli evrak, 10 harddisk ile 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda kurşun ele geçirildi. Baskınlarda Cengiz B., Hüseyin Ö., Ömer Ç., Seyit Ç., Yasin U., Rıfat D., Hasan S., Gökhan T., Fatih G., Nurettin A., Ramazan T., Dilek G. ile ismi belirlenemeyen bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

YILLARDIR FAİZLE PARA VERMİŞLER

Soruşturmanın, ilçe genelinde yıllardır faiz karşılığında borç verdikleri kişilere ait taşınmaz ve araçları İcra Müdürlüğü'nde satışa çıkardıktan sonra, bu ihalelere girilerek haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-09-14 17:03:26



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